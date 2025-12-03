В Самаре нужно заменить 257 трамваев и 153 троллейбуса

В Трамвайно-троллейбусном управлении Самары сохраняется проблема сильной изношенности подвижного состава. Об этом в интервью Волга Ньюс сообщил руководитель департамента Владимир Чичев.

Владимир Чичев: "Основной объем перевозок в Самаре должны выполнять трамваи и троллейбусы" Самара находится на пути развития транспортной системы. Какие проблемы предстоит преодолеть? Как продвигается модернизация общественного транспорта? Стоит ли ожидать повышения стоимости проезда? Какие развязки предлагается построить для решения проблемы пробок? Почему город решился на организацию платных парковок? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответил руководитель департамента транспорта Самары Владимир Чичев.

"Большая часть трамваев, ежедневно выходящих на маршруты, произведена в период с 1978-1990 гг., а троллейбусов - в 1990-е годы. Выработали свой ресурс и подлежат замене 257 из 345 трамвайных вагонов и 153 из 175 троллейбусов", - отметил Владимир Чичев.

Глава депатранса напомнил, что губернатор утвердил стратегию социально-экономического развития, которой предусмотрены мероприятия по обновлению парка "ТТУ". В 2025 году на линию вышли три трехсекционных трамвая "Витязь М" и 40 "Львят". В 2026 году ожидается поставка еще 31 вагона. Также рассматривается вопрос закупки троллейбусов.

При этом "ТТУ" продолжит проводить капитальный ремонт и модернизацию устаревших трамвайных вагонов. По мнению Владимира Чичева, это ускорит обновление парка и, как следствие, улучшит качество перевозок пассажиров.