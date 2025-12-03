В Самаре нужно заменить 257 трамваев и 153 троллейбуса

В Трамвайно-троллейбусном управлении Самары сохраняется проблема сильной изношенности подвижного состава. Об этом в интервью Волга Ньюс сообщил руководитель департамента Владимир Чичев.
"Большая часть трамваев, ежедневно выходящих на маршруты, произведена в период с 1978-1990 гг., а троллейбусов - в 1990-е годы. Выработали свой ресурс и подлежат замене 257 из 345 трамвайных вагонов и 153 из 175 троллейбусов", - отметил Владимир Чичев.
Глава депатранса напомнил, что губернатор утвердил стратегию социально-экономического развития, которой предусмотрены мероприятия по обновлению парка "ТТУ". В 2025 году на линию вышли три трехсекционных трамвая "Витязь М" и 40 "Львят". В 2026 году ожидается поставка еще 31 вагона. Также рассматривается вопрос закупки троллейбусов.
При этом "ТТУ" продолжит проводить капитальный ремонт и модернизацию устаревших трамвайных вагонов. По мнению Владимира Чичева, это ускорит обновление парка и, как следствие, улучшит качество перевозок пассажиров.
