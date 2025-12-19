16+
Транспорт и связь Экономика и бизнес

Новогодняя сказка: призы за списание бонусов ждут участников программы лояльности "Ростелекома" в декабре

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Клиенты программы лояльности "Ростелекома" "Бонус" могут получить ценные призы в рамках предновогодней акции, которая проходит с 1 по 26 декабря. Для участия в розыгрыше достаточно потратить более 100 бонусов на подарки от "Ростелекома" или партнеров.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Призовой фонд акции включает сотни электронных подарочных сертификатов таких брендов, как "Озон", "Пятерочка", "Соколов", "Золотое яблоко" и "М.видео", а также промокоды от Wink.ru на бесплатную подписку на 30 дней для новых и существующих клиентов. Номиналы сертификатов зависят от суммы списанных бонусов: чем больше клиент спишет бонусов, тем выше будут его шансы на выигрыш.

Победители будут определены с 22 по 26 декабря методом случайного выбора во всех регионах страны. Результаты акции будут опубликованы в личном кабинете в разделе "Бонус" — "Акции".

Диана Лурье, руководитель направления программы лояльности "Бонус" департамента клиентского сервиса "Ростелекома":

"Новый год для каждого из нас — это ожидание хорошего и вера в лучшее. Мы хотим поздравить наших абонентов и участников программы лояльности с наступающим Новым годом и разделить с ними приятные моменты. И постоянные клиенты, и те, кто только присоединится к программе лояльности в декабре, могут принять участие в розыгрыше одного из сотен подарочных сертификатов крупных брендов, которые у них особенно популярны. Для этого не нужно оформлять новые услуги — достаточно списать накопленные бонусы на любимые подарки "Ростелекома" и партнеров".

Для участия в акции необходимо убедиться в актуальности указанного в профиле адреса электронной почты и подтвердить согласие на получение рекламной информации. Подробные правила акции доступны в личном кабинете, на сайте "Ростелекома" и в мобильном приложении.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

