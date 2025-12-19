Новогодняя сказка: призы за списание бонусов ждут участников программы лояльности "Ростелекома" в декабре

Клиенты программы лояльности "Ростелекома" "Бонус" могут получить ценные призы в рамках предновогодней акции, которая проходит с 1 по 26 декабря. Для участия в розыгрыше достаточно потратить более 100 бонусов на подарки от "Ростелекома" или партнеров.
Призовой фонд акции включает сотни электронных подарочных сертификатов таких брендов, как "Озон", "Пятерочка", "Соколов", "Золотое яблоко" и "М.видео", а также промокоды от Wink.ru на бесплатную подписку на 30 дней для новых и существующих клиентов. Номиналы сертификатов зависят от суммы списанных бонусов: чем больше клиент спишет бонусов, тем выше будут его шансы на выигрыш.
Победители будут определены с 22 по 26 декабря методом случайного выбора во всех регионах страны. Результаты акции будут опубликованы в личном кабинете в разделе "Бонус" — "Акции".
Диана Лурье, руководитель направления программы лояльности "Бонус" департамента клиентского сервиса "Ростелекома":
"Новый год для каждого из нас — это ожидание хорошего и вера в лучшее. Мы хотим поздравить наших абонентов и участников программы лояльности с наступающим Новым годом и разделить с ними приятные моменты. И постоянные клиенты, и те, кто только присоединится к программе лояльности в декабре, могут принять участие в розыгрыше одного из сотен подарочных сертификатов крупных брендов, которые у них особенно популярны. Для этого не нужно оформлять новые услуги — достаточно списать накопленные бонусы на любимые подарки "Ростелекома" и партнеров".
Для участия в акции необходимо убедиться в актуальности указанного в профиле адреса электронной почты и подтвердить согласие на получение рекламной информации. Подробные правила акции доступны в личном кабинете, на сайте "Ростелекома" и в мобильном приложении.
