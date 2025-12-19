Озвученные президентом инструменты поддержки науки системно применяют в Самарской области

Вопрос о поддержке молодых ученых, заданный президенту России Владимиру Путину на прямой линии, стал одним из первых и обозначил государственный приоритет: поддержка науки и научного сообщества — залог суверенитета страны. Глава государства обозначил ключевые меры поддержки: создание современной лабораторной базы, повышение зарплат, обеспечение жильем и социальными гарантиями.

"Сегодня быть ученым в России почетно, перспективно, комфортно. Президент абсолютно прав: для настоящего ученого возможность работать на передовом оборудовании и в современных лабораториях — ключевой фактор. В Самарском университете им. Королева, где я работаю, парк оборудования ежегодно обновляется, создаются новые научно-образовательные центры, интерактивные комплексы, лаборатории под руководством ведущих ученых и молодежные лаборатории, в том числе в рамках программ "Приоритет-2030" и "Передовые инженерные школы". Речь идет о центрах в области двигателестроения, новых материалов, искусственного интеллекта, космических технологий и биомедицины. Наша лабораторная база притягивает не только студентов и аспирантов, но и опытных специалистов, в том числе возвращающихся из-за рубежа, которые видят здесь реальную возможность реализовать свои идеи", — отметил Александр Кузин, начальник управления подготовки научных кадров Самарского университета им. Королева.

Самарская область — один из ведущих научно-образовательных центров России, реализует комплексный подход к развитию научного потенциала. В 2024 г. министерство науки и высшего образования Самарской области совместно с региональными институтами развития обеспечило финансирование научных и научно-технических проектов на общую сумму более 426 млн рублей. В результате успешно реализованы 28 проектов кооперации в рамках программы научно-образовательных центров, а количество участников региональных инновационных кластеров достигло 126 организаций. Все это позволило региону войти в десятку Рейтинга научно-технологического развития субъектов РФ по итогам 2024 г., который был представлен Минобрнауки России на этой неделе на заседании Комиссии по научно-технологическому развитию РФ.

"Сегодня наука — это основа нашего технологического суверенитета и безопасности. На примере СамГМУ, где я обучаюсь и работаю, могу сказать, что наука получает большое развитие в современном российском университете, который перестает быть просто академичным "храмом знаний", а превращается в настоящий предпринимательский хаб. Современный университет — я могу сказать это про наш вуз — это идеальная среда для прорывов. Например, на базе нашего университета созданы инжиниринговый центр, технопарк, современные лаборатории и научно-исследовательские институты. Все это позволяет студентам, ординаторам и молодым ученым не только изучать теорию, но и сразу тестировать, дорабатывать медицинские решения в условиях, максимально приближенных к реальным. Это очень ценно", — отметил Даниил Кокорев, ординатор-аспирант, магистрант ПИШ, младший научный сотрудник лаборатории генетических технологий в микробиологии НОПЦ ГЛТ СамГМУ, ассистент кафедры медицинской микробиологии и иммунологии СамГМУ.

Самарская область активно участвует в государственных инициативах поддержки науки и научных достижений. Центральная из них — государственная программа поддержки университетов "Приоритет 2030". По итогам защиты программ в 2025 г. три ведущих вуза Самарской области в 2026 г. получат свыше 1 млрд руб. на развитие. Это Самарский государственный медицинский университет, Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева и Тольяттинский государственный университет. В 2025 г. на софинансирование программ развития этих вузов из областного бюджета было направлено свыше 134 млн рублей. Средства направляют на стимулирующие выплаты преподавателям, развитие инфраструктуры, закупку высокотехнологичного оборудования, привлечение ведущих исследователей и организацию научных мероприятий. Практика поддержки университетов будет продолжена и в будущем.

"Сильные университеты — это необходимый фундамент для технологического суверенитета и опережающего развития региона", — подчеркивал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Когда у тебя есть все для роста: передовая инфраструктура, команда единомышленников и реальные проекты, хочется просто творить и развиваться! Поэтому для меня вопрос об отъезде не стоит. Я планирую жить, развиваться профессионально и строить научную карьеру здесь, в Самаре, в стенах нашего университета", — добавил Даниил Кокорев.

Одним из инструментов поддержки научной молодежи является конкурс Самарской области "Молодой ученый". "Талант требует всесторонней поддержки, поэтому в университете действуют эффективные системы грантовой и стипендиальной поддержки для молодых ученых и аспирантов. Самарский университет — это часть большого и процветающего региона. Самара предлагает высокое качество жизни, а университет, в свою очередь, является интеллектуальным и социальным ядром. Большое внимание здесь уделяется поддержке молодых семей. Например, в нашем университете есть отдельные комфортабельные общежития квартирного типа для научно-педагогических работников. Вскоре в нашем регионе появится межвузовский кампус. Таким образом, в Самарском университете на практике реализуется та самая система, о которой говорит глава государства. Здесь не просто готовят кадры для науки — здесь сформирована целая экосистема, где научный поиск, технологическое творчество, достойная жизнь и уверенность в будущем сливаются воедино. Это и есть наш вклад в научно-технологический суверенитет страны и в развитие Самарского региона как одного из ведущих научно-образовательных центров России", — считает Александр Кузин.