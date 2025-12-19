Максим Меделяев: "Президент вновь подчеркнул абсолютный приоритет поддержки наших защитников"

Максим Меделяев, участник СВО, помощник губернатора Самарской области и выпускник региональной программы "Школа героев" отметил огромное внимание, которое на "Прямой линии" 19 декабря президент РФ Владимир Путин уделил вопросам социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в ходе прямой линии.
"Президент вновь подчеркнул абсолютный приоритет поддержки наших защитников. Это не просто слова, это четкий стратегический вектор, который мы в Самарской области, под руководством губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева, уже давно и последовательно воплощаем в жизнь", — написал Максим Меделяев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что особую гордость вызвал тот факт, что президент отдельно выделил программу "Время Героев". "Эта федеральная инициатива — настоящий маяк, и я рад, что в нашем регионе мы не ждали, а действовали на опережение! Наша собственная региональная программа — "Школа Героев", запущенная по личной инициативе губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева, — это прямое доказательство того, как мы верим в наших ребят и даем им мощный старт для нового этапа жизни", — подчеркнул помощник главы региона.
Максим Меделяев заявил, что многие его сослуживцы и коллеги, вместе с которыми он проходил обучение в первом потоке "Школы Героев", сегодня уже занимают и будут занимать достойные места в органах власти и на предприятиях нашего региона, успешно трудоустраиваются, получают новые знания.
"Сейчас активно идет второй поток "Школы Героев", и мы уже с нетерпением ждем запуска третьего. Это подтверждает не только востребованность и эффективность нашей программы, но и нашу твердую убежденность в том, что каждый, кто защищал Родину, достоин самой лучшей поддержки и возможностей для самореализации, — считает Меделяев. — Мы — единая команда губернатора, и наша общая цель — сделать так, чтобы каждый участник СВО и его семья чувствовали всестороннюю заботу, а их мужество и вклад в будущее России и Самарской области были по достоинству оценены и стали примером для всех!"
