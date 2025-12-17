"Тольяттиазот" провел новый этап профориентационного проекта "Планета ТОАЗиЯ"

"Тольяттиазот" провел второй этап третьего сезона профориентационного проекта "Планета ТОАЗиЯ". В предновогоднем квесте на тему химии приняли участие школьники 12 образовательных учреждений Тольятти и муниципального района Ставропольский Самарской области.

Команды, состоящие из 12 старшеклассников, проходили импровизированные станции квеста "Клад Деда Мороза". Каждая локация была посвящена ключевым специальностям Компании, которые нужно было угадать с помощью предметов-подсказок. Помощниками на станциях были сотрудники промплощадки, которые делились спецификой и нюансами профессии.

Школьников ждали задания в области естественных наук, вопросы, связанные с деятельностью ТОАЗа, и командообразующие соревнования. Решение формул по химии и физике дополнялось развлекательными активностями. На финальном испытании участникам необходимо было решить формулу, которая состояла из чисел, полученных на этапах квеста. Правильный ответ открывал замок на сундуках с подарками. Участники получили баллы в рамках общей турнирной таблицы.

Следующий этап проекта "Планета ТОАЗиЯ" пройдет в январе 2026 года, а победитель определится накануне Дня химика. Для участников запланированы олимпиада, конкурс сочинений, экологический диктант, защита научно-практических работ и спортивные активности.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"Борьба за главный приз в рамках профориентационного проекта "Планета ТОАЗиЯ" разворачивается нешуточная, ведь на кону — 1 миллион рублей! Участники конкурса чувствуют свою сопричастность к популяризации химии в школах и погружаются в изучение востребованных специальностей "Тольяттиазота". Игровой формат мероприятий позволяет эффективно совмещать обучение и развлечения, формировать командный дух и выявлять потенциальные таланты".