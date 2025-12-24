16+
В Самарской области обновлены дороги, ведущие к местам новогодних гуляний

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В преддверии новогодних праздников и зимних спортивных мероприятий в министерстве транспорта Самарской области подвели итоги ремонта автомобильных дорог, ведущих к местам притяжения жителей и гостей региона.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

В 2025 г. по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" к нормативному состоянию привели 63,5 км дорожного полотна. Обновленные магистрали в Самаре и шесть муниципальных районах обеспечат безопасный и удобный подъезд к площадкам праздничных гуляний и спортивным мероприятиям и позволят тысячам семей комфортно добираться друг к другу в праздничные дни.

Особое внимание было уделено ключевым магистралям Самары, которые традиционно испытывают высокую транспортную нагрузку в праздничный период. На Волжском, Красноглинском и Московском шоссе, где среднесуточная интенсивность движения достигает 95 тыс. автомобилей, проведен капитальный ремонт с применением высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Для повышения пропускной способности на загруженных перекрестках по новым схемам движения, разработанным совместно с Госавтоинспекцией, обустроены дополнительные полосы для поворотов.

Значительные работы выполнены и в муниципальных образованиях, что повысит доступность мест проведения крупных событий. Так, к межрайонному футбольному турниру "Зимний мяч — Богатое 2026", который пройдет в феврале в с. Богатое, гости смогут подъехать по обновленному 10-километровому участку дороги Богатое — "Самара — Оренбург". В ходе ремонта заменено асфальтобетонное покрытие, отремонтированы водопропускные трубы, установлены знаки и нанесена разметка.

Участники и зрители традиционной "Новогодней лыжной гонки на призы Деда Мороза" в Похвистнево смогут проехать по обновленному участку автодороги Похвистнево — Клявлино. Этот ключевой маршрут регионального значения поэтапно обновляют с 2019 г., в 2025 г. был расширен и капитально отремонтирован на пятикилометровом отрезке у сельского поселения Рысайкино. Помимо замены дорожного покрытия, проведен ремонт моста через реку Тергала и водопропускных сооружений.

Особое внимание при обновлении уделялось повышению безопасности на дорогах к малым населенным пунктам. Яркий пример — капитальный ремонт четырехкилометрового участка по ул. Сухова в с. Подъем-Михайловка, расположенном на территории Волжского, Нефтегорского и Алексеевского районов. Помимо укладки износостойкого покрытия, здесь построены тротуары, установлено современное освещение, оборудованы безопасные пешеходные переходы и новые остановочные павильоны с заездными карманами. 

"Я живу в поселке Яблоновый Овраг и работаю в Подъем-Михайловке, поэтому новая дорога для меня — это настоящее спасение. Она не только красивая и ровная, но безопасная: после ремонта появились светофоры и оборудованные пешеходные переходы. Мои близкие живут в Дмитриевке, и теперь мы можем чаще и с комфортом приезжать друг к другу. Встречать Новый год планируем вместе — и конечно, поедем по обновленной трассе", — рассказала жительница Людмила Шиндина.

Реализация национального проекта "Инфраструктура для жизни" находится на особом контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Всего в 2025 г. в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в Самарской области отремонтировано 230 км дорог регионального и местного значения. 

