В районе Южного города построят многоуровневую развязку: карта

Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области выделят средства на реконструкцию участка трассы "Обход Самары" с 4 по 10 км. Жителям он больше известен как Южное шоссе.
В проекте реестра расходных обязательств минтранса на 2026–2028 годы указано, что финансирование составит более 6 млрд рублей. В 2026 году планируется выделить 600 млн рублей, в 2027 году — 3 млрд рублей, в 2028 году — 2,58 млрд рублей.
Согласно проекту планировки, реконструкция затронет участок Южного шоссе примерно от ул. Преображенской в Южном городе до Стромиловского кольца. Посмотрите карту.
На пересечении Южного шоссе, ул. Утевской и ул. Шоссейной построят многоуровневую развязку.
В районе села Преображенка и Южного кладбища планируется обустройство одноуровневых развязок.
Саму дорогу расширят четырех полос. Над ней построят несколько надземных пешеходных переходов.
Примерно в эти же сроки планируется строительство многоуровневой развязки на пересечении Южного и Стромиловского шоссе. Она станет частью третьей очереди Фрунзенского моста. Посмотрите схему ее размещения.
Последние комментарии
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?