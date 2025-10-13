В районе Южного города построят многоуровневую развязку: карта

Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области выделят средства на реконструкцию участка трассы "Обход Самары" с 4 по 10 км. Жителям он больше известен как Южное шоссе.

В проекте реестра расходных обязательств минтранса на 2026–2028 годы указано, что финансирование составит более 6 млрд рублей. В 2026 году планируется выделить 600 млн рублей, в 2027 году — 3 млрд рублей, в 2028 году — 2,58 млрд рублей.

Согласно проекту планировки, реконструкция затронет участок Южного шоссе примерно от ул. Преображенской в Южном городе до Стромиловского кольца. Посмотрите карту.

На пересечении Южного шоссе, ул. Утевской и ул. Шоссейной построят многоуровневую развязку.

Фото: министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

В районе села Преображенка и Южного кладбища планируется обустройство одноуровневых развязок.

Фото: министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Саму дорогу расширят четырех полос. Над ней построят несколько надземных пешеходных переходов.

Примерно в эти же сроки планируется строительство многоуровневой развязки на пересечении Южного и Стромиловского шоссе. Она станет частью третьей очереди Фрунзенского моста. Посмотрите схему ее размещения.