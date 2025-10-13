16+
Дорожное строительство Транспорт и связь

В районе Южного города построят многоуровневую развязку: карта

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области выделят средства на реконструкцию участка трассы "Обход Самары" с 4 по 10 км. Жителям он больше известен как Южное шоссе.

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

В проекте реестра расходных обязательств минтранса на 2026–2028 годы указано, что финансирование составит более 6 млрд рублей. В 2026 году планируется выделить 600 млн рублей, в 2027 году — 3 млрд рублей, в 2028 году — 2,58 млрд рублей.

Согласно проекту планировки, реконструкция затронет участок Южного шоссе примерно от ул. Преображенской в Южном городе до Стромиловского кольца. Посмотрите карту.

На пересечении Южного шоссе, ул. Утевской и ул. Шоссейной построят многоуровневую развязку.

Фото: министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

В районе села Преображенка и Южного кладбища планируется обустройство одноуровневых развязок.

Фото: министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Саму дорогу расширят четырех полос. Над ней построят несколько надземных пешеходных переходов.

Примерно в эти же сроки планируется строительство многоуровневой развязки на пересечении Южного и Стромиловского шоссе. Она станет частью третьей очереди Фрунзенского моста. Посмотрите схему ее размещения.

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

