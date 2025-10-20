В Самаре расширят улицу Белорусскую

Департамент градостроительства Самары подготовит документацию по планировке территории для реконструкции улицы Белорусской в Куйбышевском районе. Дорогу расширят.
Подготовка проекта планировки - подготовительный этап, в рамках которого специалисты проведут обследование территории, выделенной под расширение дороги. Срок реализации - 2025-2026 годы.
Уже на основе документации по планировке территории будет подготовлен непосредственно проект расширения улицы Белорусской. Дорогу планируют сделать четырехполосной на всем протяжении - от моста через реку Татьянку до Самарского шоссе.
Также предусмотрено обустройство тротуаров шириной 1,5-2 метра.
Последние комментарии
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?