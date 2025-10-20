В Самаре расширят улицу Белорусскую

Департамент градостроительства Самары подготовит документацию по планировке территории для реконструкции улицы Белорусской в Куйбышевском районе. Дорогу расширят.

Подготовка проекта планировки - подготовительный этап, в рамках которого специалисты проведут обследование территории, выделенной под расширение дороги. Срок реализации - 2025-2026 годы.

Уже на основе документации по планировке территории будет подготовлен непосредственно проект расширения улицы Белорусской. Дорогу планируют сделать четырехполосной на всем протяжении - от моста через реку Татьянку до Самарского шоссе.

Также предусмотрено обустройство тротуаров шириной 1,5-2 метра.