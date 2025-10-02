В Самаре хотят построить 4 двухуровневые развязки

Неоптимальность дорожно-транспортной сети — одна из слабых сторон Самары. Это отмечают разработчики Стратегии социально-экономического развития Самары на период до 2036 года, общественные обсуждения которого начались 2 октября.

Судя по документу, под "неоптимальностью" специалисты подразумевают перегруженность дорог, насыщенность перекрестками и светофорами, малое количество двухуровневых развязок, низкую востребованность метрополитена, недостаточное количество выделенных полос для общественного транспорта, неудовлетворительное соблюдение графиков движения общественного транспорта и т. п. Исправлять ситуацию предлагают за счет модернизации улично-дорожной сети.

В частности, в стратегии обозначены планы по строительству новых двухуровневых развязок. Одна из них сделают на пересечении улиц Авроры и Московского шоссе. Проект уже есть. Развязку построят в рамках продления улицы Авроры. Почитайте подробности.

Также стратегия предполагает строительство двухуровневой развязки на месте кольца на пересечении Московское шоссе, улиц Гагарина и Луначарского. Правда, из-за активной застройки территории ГПЗ-4 там становится всё теснее.

Модернизировать хотят и пересечение улиц Авроры и Гагарина. Специалисты считают, что на этом загруженном перекрестке тоже нужно построить двухуровневую развязку.

Помимо этого, разработчики стратегии учли пожелания жителей по реконструкции кольца в границах улицы Уральской, Южного и Уральского шоссе. Горожане опасаются увеличения пробок из-за активной многоэтажной застройки микрорайонов Южный город, Амград, Заречье и ЖК "Легенда". Поэтому они попросили построить на месте кольца двухуровневую развязку. Планы включили в число приоритетных направлений развития Куйбышевского района.

Свои замечания и пожелания по проекту стратегии развития города жители Самары смогут высказать в срок до 16 октября. Сделать это можно на сайте мэрии.