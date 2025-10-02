В Самаре хотят построить 4 двухуровневые развязки

Неоптимальность дорожно-транспортной сети — одна из слабых сторон Самары. Это отмечают разработчики Стратегии социально-экономического развития Самары на период до 2036 года, общественные обсуждения которого начались 2 октября.
Судя по документу, под "неоптимальностью" специалисты подразумевают перегруженность дорог, насыщенность перекрестками и светофорами, малое количество двухуровневых развязок, низкую востребованность метрополитена, недостаточное количество выделенных полос для общественного транспорта, неудовлетворительное соблюдение графиков движения общественного транспорта и т. п. Исправлять ситуацию предлагают за счет модернизации улично-дорожной сети.
В частности, в стратегии обозначены планы по строительству новых двухуровневых развязок. Одна из них сделают на пересечении улиц Авроры и Московского шоссе. Проект уже есть. Развязку построят в рамках продления улицы Авроры. Почитайте подробности.
Также стратегия предполагает строительство двухуровневой развязки на месте кольца на пересечении Московское шоссе, улиц Гагарина и Луначарского. Правда, из-за активной застройки территории ГПЗ-4 там становится всё теснее.
Модернизировать хотят и пересечение улиц Авроры и Гагарина. Специалисты считают, что на этом загруженном перекрестке тоже нужно построить двухуровневую развязку.
Помимо этого, разработчики стратегии учли пожелания жителей по реконструкции кольца в границах улицы Уральской, Южного и Уральского шоссе. Горожане опасаются увеличения пробок из-за активной многоэтажной застройки микрорайонов Южный город, Амград, Заречье и ЖК "Легенда". Поэтому они попросили построить на месте кольца двухуровневую развязку. Планы включили в число приоритетных направлений развития Куйбышевского района.
Свои замечания и пожелания по проекту стратегии развития города жители Самары смогут высказать в срок до 16 октября. Сделать это можно на сайте мэрии.
Последние комментарии
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?