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Дорожное строительство Транспорт и связь

На Южном шоссе — Уральской попросили построить новую развязку

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Южное шоссе в Самаре нуждается в модернизации. Некоторые предложения прозвучали во вторник, 22 апреля, на сессии с участием жителей Куйбышевского района, проведенной в рамках разработки стратегии социально-экономического развития города до 2036 года.

Фото: Александра Ламзина

"Сейчас постоянно собираются пробки в районе кольца на пересечении Южного шоссе, ул. Уральской и Уральского шоссе: буквально во все стороны. Со стороны 116 км приходится очень долго ехать. В условиях строительства новых жилых комплексов в нашем районе и дальнейшего развития Южного города заторы будут только увеличиваться. Нужна глобальная реконструкция. Возможно, необходимо делать другую развязку", — сказал депутат Куйбышевского района Василий Чертилин.

Проблема пробок в районе данного пересечения остро стоит уже больше семи лет. В 2018 г. региональный минтранс комментировал, что кольцевая развязка является частью федеральной трассы М-5 "Урал" (подъезд к Оренбургу). Соответственно, за нее отвечает ФКУ "Поволжуправтодор". У ведомства были планы по строительству двухуровневой развязки, но сроки реализации пока неизвестны.

Еще одну многоуровневую развязку планируют построить на пересечении Южного шоссе с ул. Утевской.

Сбор предложений для стратегии развития Самары продолжается. Проходит он как онлайн, так и очно. Документ обещают подготовить к 31 июля 2025 года и представить на публичных слушаниях. После корректировок и утверждения на основе стратегии будут формировать программы мероприятий, которые необходимы для развития города, в том числе его транспортной инфраструктуры. Уже под эти программы с учетом подготовки к празднованию 450-летия Самары власти рассчитывают получить достойное федеральное финансирование, как это в свое время делали Казань и Нижний Новгород. 

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Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

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