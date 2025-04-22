Южное шоссе в Самаре нуждается в модернизации. Некоторые предложения прозвучали во вторник, 22 апреля, на сессии с участием жителей Куйбышевского района, проведенной в рамках разработки стратегии социально-экономического развития города до 2036 года.

"Сейчас постоянно собираются пробки в районе кольца на пересечении Южного шоссе, ул. Уральской и Уральского шоссе: буквально во все стороны. Со стороны 116 км приходится очень долго ехать. В условиях строительства новых жилых комплексов в нашем районе и дальнейшего развития Южного города заторы будут только увеличиваться. Нужна глобальная реконструкция. Возможно, необходимо делать другую развязку", — сказал депутат Куйбышевского района Василий Чертилин.

Проблема пробок в районе данного пересечения остро стоит уже больше семи лет. В 2018 г. региональный минтранс комментировал, что кольцевая развязка является частью федеральной трассы М-5 "Урал" (подъезд к Оренбургу). Соответственно, за нее отвечает ФКУ "Поволжуправтодор". У ведомства были планы по строительству двухуровневой развязки, но сроки реализации пока неизвестны.

Еще одну многоуровневую развязку планируют построить на пересечении Южного шоссе с ул. Утевской.