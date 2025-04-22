Южное шоссе в Самаре нуждается в модернизации. Некоторые предложения прозвучали во вторник, 22 апреля, на сессии с участием жителей Куйбышевского района, проведенной в рамках разработки стратегии социально-экономического развития города до 2036 года.
"Сейчас постоянно собираются пробки в районе кольца на пересечении Южного шоссе, ул. Уральской и Уральского шоссе: буквально во все стороны. Со стороны 116 км приходится очень долго ехать. В условиях строительства новых жилых комплексов в нашем районе и дальнейшего развития Южного города заторы будут только увеличиваться. Нужна глобальная реконструкция. Возможно, необходимо делать другую развязку", — сказал депутат Куйбышевского района Василий Чертилин.
Проблема пробок в районе данного пересечения остро стоит уже больше семи лет. В 2018 г. региональный минтранс комментировал, что кольцевая развязка является частью федеральной трассы М-5 "Урал" (подъезд к Оренбургу). Соответственно, за нее отвечает ФКУ "Поволжуправтодор". У ведомства были планы по строительству двухуровневой развязки, но сроки реализации пока неизвестны.
Еще одну многоуровневую развязку планируют построить на пересечении Южного шоссе с ул. Утевской.
Сбор предложений для стратегии развития Самары продолжается. Проходит он как онлайн, так и очно. Документ обещают подготовить к 31 июля 2025 года и представить на публичных слушаниях. После корректировок и утверждения на основе стратегии будут формировать программы мероприятий, которые необходимы для развития города, в том числе его транспортной инфраструктуры. Уже под эти программы с учетом подготовки к празднованию 450-летия Самары власти рассчитывают получить достойное федеральное финансирование, как это в свое время делали Казань и Нижний Новгород.