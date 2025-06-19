В Хворостянском районе по нацпроекту отремонтируют школьный маршрут

В 2025 году в Самарской области по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" будет отремонтирована региональная дорога "Осинки - Хворостянка" - Чагра - Марьевка, расположенная в Хворостянском и Пестравском районах.
Участок протяженностью более 18 км соединяет два села - Новокуровку и Марьевку, а также ведет к административным центрам районов, в которых расположены основные социальные объекты. Дорога является маршрутом движения школьного автобуса, который курсирует между населенными пунктами Чагра и Марьевка и перевозит более 30 учеников.
"На станции Чагра находится элеватор, куда ездят жители Марьевки из других сел на работу. Дорога очень нужна и важна не только для местных жителей, но и для гостей. По ней можно выехать на федеральную трассу Р-229, которая ведет в сторону Волгограда", - поясняет глава сельского поселения Новокуровка Светлана Гущина.
Работы по ремонту автодороги стартовали в мае. Подрядная организация выполнила фрезерование изношенного дорожного покрытия и в настоящее время ведет укладку выравнивающего слоя дорожной одежды. Также в ближайшее время дорожники приступят к уширению проезжей части в целях доведения ширины дороги до нормативных параметров.
Помимо устройства верхнего слоя дорожного покрытия, предусмотрен ремонт 30 водопропускных труб, укрепление обочин, а также приведение в порядок пересечений и примыканий. В целях повышения безопасности дорожного движения планируется установить более 400 погонных метров барьерного ограждения, 220 дорожных знаков, а также нанести разметку с использованием термопластика. Завершение всех работ предусмотрено в октябре 2025 года.
Отметим, что ремонт маршрутов, ведущих к детским образовательным учреждениям, - одно из приоритетных направлений национального проекта "Инфраструктура для жизни". В 2025 году в Самарской области будет отремонтировано более 150 км дорог, которые входят в маршруты движения школьных автобусов.
Последние комментарии
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?