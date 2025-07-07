В Красноармейском районе по нацпроекту отремонтируют единственную дорогу к двум поселкам

В Красноармейском районе Самарской области по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" ведется ремонт участка межмуниципальной трассы "Самара — Волгоград" — Пестравка" — Ленинский — Кочетковский — Бутковский протяженностью 5,45 км.
Дорога является единственным выездом из поселков Бутковский и Софинский на региональную сеть автодорог и ведет к основным социальным объектам сельского поселения Ленинский, к которому относятся населенные пункты. Также она входит маршрут движения школьного автобуса. Ремонт дороги ведется по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, к которому в августе 2024 года обратились жители поселка Софинский.
"На протяжении многих лет по дороге ездили нефтевозы и разбили ее. Весной и осенью сейчас проехать проблематично, иногда даже скорая не может по ней проехать. Из-за плохого состояния дороги в Софинском закрылся магазин, так как был затруднен подвоз продуктов. Очень рады ремонту, это значительно облегчит жизнь людей", — говорит глава сельского поселения Ленинский Виолетта Прохорова.
На участке ремонта уже проведено фрезерование старого дорожного покрытия и выполнены работы по уширению дороги до нормативных параметров. Также дорожники завершили устройство 7-ми новых водопропускных труб, чтобы минимизировать попадание воды на проезжую часть в период паводков. Сейчас на объекте ведутся работы по исправлению продольного профиля дорожной одежды и укладке нижнего слоя дороги на подготовленных участках.
"Проектом предусмотрен большой объем досыпки земляного полотна до требуемого габарита. Осадки затрудняют выполнение работ, но не смотря на это они ведутся опережающими темпами", — говорит представитель подрядной организации Андрей Неценко.
Помимо замены дорожного полотна до конца дорожного сезона 2025 года на автодороге также будут проведены работы по установке новых дорожных знаков и нанесению горизонтальной дорожной разметки.
Последние комментарии
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?