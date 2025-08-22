В Тольятти Lada Vesta сбила 9-летнего ребенка на самокате

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 21 августа, в 18:15 в Центральном районе Тольятти под колеса Lada Vesta попал 9-летний ребенок, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области