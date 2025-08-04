В селе Подъем-Михайловка Волжского района завершили укладку верхнего слоя асфальта на региональной дороге

В Самарской области завершены работы по укладке верхнего слоя асфальтобетона на участке региональной дороги Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка. Участок длиной 4 км проходит по одной из главных транспортных артерий села — улице Сухова. Работы ведутся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".
Капитальный ремонт дороги в Подъем-Михайловке, где проживает порядка 1,5 тысячи жителей, был поручен губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.
На прошлой неделе подрядчик завершил укладку верхнего слоя асфальта на основном ходе автодороги Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка. В настоящее время заканчивается укладка верхнего покрытия на съездах и примыканиях, строительство тротуаров и установка опор уличного освещения.
"Все работы ведутся без отставаний, по графику. На участке было выполнено фрезерование старого слоя асфальта, отремонтированы водопропускные трубы и лотки. В середине месяца начнем установку барьерного и перильного ограждения", — сообщил Рамис Муртазин, заместитель директора ООО "Самаратрансстрой".
Особое внимание уделяется обеспечению безопасности: на улице Сухова помимо новых тротуаров и уличного освещения, появятся искусственные неровности, светофоры и современные дорожные знаки. Эти меры значительно повысят комфорт и безопасность дорожного движения, помогут предотвратить ДТП, в том числе с участием пешеходов.
Окончание всех работ на участке запланировано на 1 сентября 2025 года.
Напомним, что в 2024 году трасса Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка будет отремонтирована на протяжении 35 км. Всего в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в 2025 году в Самарской области планируется обновить 67 участков автомобильных дорог общей протяженностью более 230 км.
Последние комментарии
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?