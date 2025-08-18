16+
В Самаре ищут подрядчика, который построит дублер Московского шоссе В Самарской области отремонтируют более 80 км автодорог ведущих к спортивным учреждениям В селе Подъем-Михайловка Волжского района завершили укладку верхнего слоя асфальта на региональной дороге Почти 70 % составляет общая готовность мостов, ремонтируемых по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" "Опорную" дорогу к селу Богатое приведут к нормативу в 2025 году

Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самаре ищут подрядчика, который построит дублер Московского шоссе

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило конкурс на поиск подрядчика, который построит дублер Московского шоссе от ул. Ташкентской до Северного переулка (1 этап). Начальная цена контракта - 630,9 млн рублей.

Победитель торгов определится после 8 сентября и приступит к строительству уже в текущем году. Он должен будет выполнить работы в два этапа: с даты заключения контракта до 31 октября текущего года и с 1 мая по 30 декабря 2026 года.

Напомним, в ноябре 2024 г. стало известно о том, что в 2025 г. планируется приступить к строительству объекта. Ранее сообщалось, что на эти цели выделят 701,3 млн рублей, а общая стоимость проекта составит свыше 1,5 млрд рублей.

Дублер будет проходить параллельно Московскому шоссе на участке от Ташкентской до Северного переулка. Он будет двухполосным. Протяженность составит 3,3 км. Проектом предусмотрено устройство тротуаров и велодорожек, электроосвещения, благоустройство и озеленение территории.

Дублер обеспечит съезд с Московского шоссе к жилому комплексу "Кислород", который СОФЖИ строит за ТЦ Metro. Также для обеспечения транспортной доступности ЖК планируется реконструкция ул. Пятая линия. Она соединит Московское и Ракитовское шоссе.

