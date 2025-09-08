В Большой Глушице завершен ремонт региональной трассы

В Большеглушицком районе Самарской области по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" завершен капитальный ремонт автодороги "Подъезд к с. Большая Глушица". Участок протяженностью 1,4 км проходит ключевым улицам административного центра района — Садовой и Советской.
Капитальный ремонт дороги проведен по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Дорожники полностью обновили асфальтобетонное покрытие, выполнили уширение дороги, отремонтировали пересечения и примыкания.
Также в целях обеспечения безопасности дорожного движения в населенном пункте построены тротуары и появилось улично-дорожное освещение. Дорогу оборудовали барьерным и перильным ограждениями, новыми дорожными знаками, нанесли разметку. Два остановочных пункта для общественного транспорта оборудовали подъездными карманами и разгоночными полосами и поставили новые автопавильоны.
Также выполнен капремонт моста через реку Глушичка, входящего в состав автодороги. Специалисты отремонтировали сопряжения моста с дорогой и регуляционные сооружения, а также заменили мостовое полотно.
Качество ремонта дороги уже оценили жители и общественные контролеры. "Дорогу отремонтировали хорошо, появилось ограждение и тротуары, стало намного безопаснее передвигаться как пешеходам, так и водителям. Новая дорога украсила село, жители говорят — теперь у нас, как в Париже", — говорит председатель общественного совета Большеглушицкого района Татьяна Некипелова.
Подъезд к Большой Глушице стал еще одним отремонтированным дорожным объектом, ведущим к образовательным учреждениям. Дорога входит в маршрут движения в общеобразовательной школе и двум детским садам, расположенным в селе. Ремонт этих образовательных учреждений также был проведен в этом году.
Всего до конца дорожного сезона в Самарской области по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", инициированному президентом России Владимиром Путиным, будет отремонтировано 15 участков автодорог протяженностью 160 км, ведущих к 25 сельским населенным пунктам.
Последние комментарии
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?