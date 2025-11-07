16+
Дорожное строительство Транспорт и связь

В Сергиевском районе досрочно завершили ремонт трассы до села Кандабулак

СЕРГИЕВСК. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Сергиевском районе по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" досрочно завершен капитальный ремонт региональной автомобильной дороги "Сергиевск — Большая Чесноковка" — Кандабулак". Участок протяженностью 8,2 км привели к нормативу на полгода раньше установленного госконтрактом срока — 1 июля 2026 года.

Ремонт дороги проведен по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Автодорога соединяет несколько населенных пунктов Сергиевского района и входит в маршрут движения в направлении районного центра — Сергиевска, где расположены основные социальные учреждения района. Также по ней курсирует школьный автобус, который возит детей из населенных пунктов Ровное, Спасское и Кандабулак в Красносельскую общеобразовательную школу.

Капитальный ремонт дороги включал не только замену покрытия с применением качественной и долговечной асфальтобетонной смеси, но и мероприятия по повышению безопасности движения.

"Применение материалов, рассчитанных на интенсивную нагрузку, позволит сохранить качество дорожного покрытия даже при активном движении грузового транспорта. Также на участке отремонтированы 16 водопропускных труб, установлены новые дорожные знаки, барьерные и пешеходные ограждения", — рассказал представитель подрядной организации Рамис Муртазин.

Особое внимание уделено созданию безопасной дорожной инфраструктуры в поселке Ровный. В населенном пункте вдоль проезжей части построены тротуары, установлены опоры освещения, появились современные пешеходные переходы с автономными светофорами, оборудованными энергосберегающими LED-модулями. Также в поселке обустроены два остановочных пункта с подъездными карманами и новыми павильонами.

Жители Сергиевского района уже оценили изменения.

"Ездить по трассе — одно удовольствие: ровный асфальт, есть тротуары и освещение. И днем, и в темное время суток на дороге безопасно", — отметил житель поселка Ровный Александр Дьяченко.

Напомним, реализация национального проекта "Инфраструктура для жизни", инициированного Президентом России Владимиром Путиным, находится на особом контроле у главы региона. Всего в 2025 году в Самарской области в рамках нацпроекта будет приведено в нормативное состояние 160 километров автомобильных дорог, ведущих к 25 малым населенным пунктам в 14 муниципальных районах. Работы по ремонту дорог практически завершены.

