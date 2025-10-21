На Обводном шоссе Тольятти укладывают нижний слой асфальта

В Тольятти продолжается обновление ключевой транспортной артерии — Обводного шоссе. Капитальный ремонт магистрали ведется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Трасса служит одним из основных выездов из города и входит в опорную сеть дорог Самарской области. Ежедневно по ней проезжает порядка 40 тыс. автомобилей.

Обновление трассы началось в августе 2025 года. Подрядчик взял высокий темп работ. На двух участках дороги протяженностью 11 км выполнены подготовительные работы: фрезерование старого покрытия, уширение проезжей части, усиление основания.

Сейчас дорожники выполняют устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. "Нижний слой асфальта уложен на 85% на первом участке протяженностью 4 км в направлении села Васильевка и на 50% — на втором, почти семикилометровом участке. Параллельно выполняется разбор первой стороны будущей разворотной петли на 9 км автодороги", — пояснил представитель подрядной организации Алексей Зотов.

Работы по устройству нижнего слоя дороги на 11 км дороги планируется завершить в этом дорожном сезоне в случае благоприятной погоды Это позволит обеспечить безопасное движение автомобилей по ремонтируемой трассе зимой.

По условиям госконтракта подрядчик должен капитально отремонтировать 12,15 км Обводного шоссе. Техзадание предусматривает комплекс работ по доведению магистрали до параметров II технической категории.

Благодаря капитальному ремонту на Обводном шоссе появится ливневая канализация, будет обновлен мост через оросительный канал. Для обеспечения безопасности дорожного движения предусмотрено строительство тротуаров, устройство улично-дорожного освещения, барьерного пешеходного ограждения, карманов для остановки общественного транспорта. Капитальный ремонт дороги должен быть завершен в 2027 году.

Национальный проект "Инфраструктура для жизни" реализуется с 2025 г. по поручению президента России Владимира Путина и находится на особом контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

По поручению президента до 2030 г. в регионах должно быть приведено к нормативу не менее 85% опорной сети дорог. В 2025 г. в Самарской области для достижения этих целевых параметров предусмотрен ремонт шести участков "опорных" дорог общей протяженностью 67 км. Это позволит довести долю региональных дорог опорной сети Самарской области будет до 83,05%.