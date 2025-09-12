В Самарской области благоустраивают пути к малой родине Героев Советского Союза

В Самарской области завершается ремонт автомобильных дорог, ведущих к селам, где родились Герои Советского Союза. Масштабные работы по благоустройству более 23 км путей реализуются в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Это не просто инфраструктурное обновление, а проект по сохранению исторической памяти и выражению благодарности подвигу героев Великой Отечественной войны.

В этом году в регионе отремонтированы три маршрута:

1. Подъезд к селу Большая Глушица, село — родина сержанта Владимира Фокина

Протяженность отремонтированного участка составила 1,4 км. Владимир Фокин, наводчик орудия, в октябре 1943 года в бою под Киевом лично подбил немецкий танк. Будучи дважды раненым, он продолжал сражаться до последнего вздоха. За мужество и героизм ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Кроме обновления дорожного полотна на участке капитального ремонта построены тротуары, установлены опоры освещения, барьерные и перильные ограждения, новые дорожные знаки и нанесена разметка. Полностью отремонтирован мост через реку Глушичка.

2. Региональная дорога по улице Сухова в селе Подъём-Михайловка Волжского района, село — родина генерал-лейтенанта Ивана Сухова

Капитальный ремонт проведен на 4-километровом участке по улице, носящей имя героя. Иван Сухов во время Великой Отечественной войны умело командовал механизированным корпусом, за что был удостоен высшей государственной награды.

Работы по капитальному ремонту дороги включали укладку нового асфальта, строительство тротуаров и устройство уличного освещения. Для повышения безопасности установлены новые светофоры, барьерные ограждения и знаки, обустроены 4 остановочных пункта.

3. Село Марьевка, родина гвардии старшего лейтенанта Ивана Пенькова

Завершаются работы на 18-километровой трассе "Осинки — Хворостянка" — Чагра — Марьевка. Иван Пеньков был награжден званием Героя Советского Союза в апреле 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий и проявленные мужество и героизм. На текущий момент на объекте уже уложен нижний слой асфальтобетона, ведется ремонт водопропускных труб. Общая готовность объекта составляет 66%.

Второе воскресенье сентября — международный день памяти жертв фашизма и День танкиста, становится важным символом сохранения исторической памяти. В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" и программы "Улица Победы" посвященная 85-летию Победы в Великой Отечественной войне в России будут благоустроены порядка 180 объектов общей протяженностью более 440 километров, названных в честь героев и значимых событий той эпохи.

Эти меры призваны увековечить подвиг солдат Советской армии и трудовые достижения тружеников тыла, обеспечивая сохранность нашей истории для будущих поколений.