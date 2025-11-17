В Приволжском районе на ремонт дороги выделили более 800 млн рублей

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В региональном минтрансе объявили конкурс на поиск подрядчика, который капитально отремонтирует дорогу "Приволжье — Обшаровка" — Бестужевка на участке км 0+000-км 19+760 в Приволжском районе.