В Приволжском районе на ремонт дороги выделили более 800 млн рублей

ПРИВОЛЖЬЕ. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В региональном минтрансе объявили конкурс на поиск подрядчика, который капитально отремонтирует дорогу "Приволжье — Обшаровка" — Бестужевка на участке км 0+000-км 19+760 в Приволжском районе.

На эти цели в ведомстве готовы выделить 810, 6 млн рублей.

Победитель торгов определится после 3 декабря. Он должен исполнить контракт до 2 ноября 2026 года.

 

