В Приволжском районе на ремонт дороги выделили более 800 млн рублей

В региональном минтрансе объявили конкурс на поиск подрядчика, который капитально отремонтирует дорогу "Приволжье — Обшаровка" — Бестужевка на участке км 0+000-км 19+760 в Приволжском районе.
На эти цели в ведомстве готовы выделить 810, 6 млн рублей.
Победитель торгов определится после 3 декабря. Он должен исполнить контракт до 2 ноября 2026 года.
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?