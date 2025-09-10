В Самаре на ремонт трамвайных путей на пересечении с дорогами выделили 300 млн рублей: список

МП "Трамвайно-троллейбусное управление" подыскивает подрядчика, который отремонтирует трамвайные пути на пересечении с дорогами в Самаре. Начальная цена контракта - 301,4 млн рублей.
Победитель торгов определится после 30 сентября. Согласно техзаданию, он должен исполнить контракт до 31 декабря 2025 года, а ремонтом заниматься исключительно по ночам — с 00:00 до 05:00.
В список попали следующие перекрестки:
- пр. Ленина — ул. Осипенко
- пр. Ленина — ул. Челюскинцев
- ул. Ташкентская — ул. Стара-Загора
- ул. Советской Армии — ул. Антонова-Овсеенко
- пр. Карла Маркса — ул. Ново-Вокзальная
- пр. Кирова — ул. Ставропольская
- ул. Вольская — ул. 22 Партсъезда
- ул. Свободы — ул. 22 Партсъезда
- ул. Промышленности — ул. Советской Армии
- ул. Алма-Атинская — пр. Металлургов
- ул. Ташкентская — ул. Силина
- ул. Ташкентская — переезд у ООТ "СОКБ им Середавина"
- ул. Ташкентская — переезд у ООТ "Лесная"
- ул. Ташкентская — переезд у ТЦ "Колизей"
- ул. Нагорая — ул. Ново-Вокзальная
- ул. Победы — ул. 22 Партсъезда
- ул. Аэродромная — ул. Авроры
- ул. Красноармейская — ул. Агибалова
- ул. Стара-Загора — ул. Ново-Вокзальная
- ул. Пензенская — ул. Владимирская
Последние комментарии
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?