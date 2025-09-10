16+
Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самаре на ремонт трамвайных путей на пересечении с дорогами выделили 300 млн рублей: список

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
МП "Трамвайно-троллейбусное управление" подыскивает подрядчика, который отремонтирует трамвайные пути на пересечении с дорогами в Самаре. Начальная цена контракта - 301,4 млн рублей.

Победитель торгов определится после 30 сентября. Согласно техзаданию, он должен исполнить контракт до 31 декабря 2025 года, а ремонтом заниматься исключительно по ночам — с 00:00 до 05:00. 

В список попали следующие перекрестки:

  • пр. Ленина — ул. Осипенко
  • пр. Ленина — ул. Челюскинцев
  • ул. Ташкентская — ул. Стара-Загора
  • ул. Советской Армии — ул. Антонова-Овсеенко
  • пр. Карла Маркса — ул. Ново-Вокзальная
  • пр. Кирова — ул. Ставропольская
  • ул. Вольская — ул. 22 Партсъезда
  • ул. Свободы — ул. 22 Партсъезда
  • ул. Промышленности — ул. Советской Армии
  • ул. Алма-Атинская — пр. Металлургов
  • ул. Ташкентская — ул. Силина
  • ул. Ташкентская — переезд у ООТ "СОКБ им Середавина"
  • ул. Ташкентская — переезд у ООТ "Лесная"
  • ул. Ташкентская — переезд у ТЦ "Колизей"
  • ул. Нагорая — ул. Ново-Вокзальная
  • ул. Победы — ул. 22 Партсъезда
  • ул. Аэродромная — ул. Авроры
  • ул. Красноармейская — ул. Агибалова
  • ул. Стара-Загора — ул. Ново-Вокзальная
  • ул. Пензенская — ул. Владимирская

