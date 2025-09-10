В Самаре на ремонт трамвайных путей на пересечении с дорогами выделили 300 млн рублей: список

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

МП "Трамвайно-троллейбусное управление" подыскивает подрядчика, который отремонтирует трамвайные пути на пересечении с дорогами в Самаре. Начальная цена контракта - 301,4 млн рублей.