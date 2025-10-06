Магистраль Центральную в границах Самары предложили строить без светофоров

Реконструкции проспекта Карла Маркса в Самаре рамках строительства городской части магистрали Центральной быть. Планы о проведении соответствующих работ обозначены в Стратегии социально-экономического развития города до 2036 года, которая проходит общественные обсуждения.
Строительство магистрали включили в список мероприятий проекта "Модернизация улично-дорожной сети". Авторы стратегии предлагают делать ее без светофоров, но с велодорожками и инфраструктурой для скоростного рельсового транспорта.
Судя по всему, речь идет о трамваях. Идея, кстати, не нова. В 2024 году в генплан города внесли поправки, которые касалась строительства 14 км путей для скоростного трамвая на проспекте Карла Маркса.
Общественные обсуждения проекта стратегии развития города продлятся до 16 октября. Высказать свое мнение о документе жители могут на сайте мэрии.
Магистраль Центральная — один из самых долгожданных дорожных проектов для Самары. В генплане города он был обозначен еще в советские годы. Потребовались десятилетия, чтобы перейти от слов к делу.
Сейчас подрядчики регионального минтранса завершают строительство загородного участка магистрали — от Обводной города Самары до Ракитовского шоссе. Это 14 к новой дороги с развязками в районе Петра Дубравы и пересечения с железнодорожными путями. Открыть участок обещают в ноябре 2025 года.
Остальная часть магистрали Центральной должна пройти по проспекту Карла Маркса — от Ракитовского шоссе до Фрунзенского моста. Посмотрите актуальную схему прокладки дороги.
При этом проезд по городскому участку магистрали могут сделать платным, так как областные власти рассматривают возможность привлечения инвестора к строительству Центральной. Предложение поступило от компании "Инфраструктура России. Обход Курска". Почитайте подробности.
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?