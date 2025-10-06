16+
Магистраль Центральную в границах Самары предложили строить без светофоров В Самаре хотят соединить улицы Авроры и Мичурина Готовность ремонта дорог по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" приближается к 100% В Самаре хотят построить 4 двухуровневые развязки В Самарской области завершается ремонт популярных туристических маршрутов

Дорожное строительство Транспорт и связь

Магистраль Центральную в границах Самары предложили строить без светофоров

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Реконструкции проспекта Карла Маркса в Самаре рамках строительства городской части магистрали Центральной быть. Планы о проведении соответствующих работ обозначены в Стратегии социально-экономического развития города до 2036 года, которая проходит общественные обсуждения.

Фото: Александра Белова

Строительство магистрали включили в список мероприятий проекта "Модернизация улично-дорожной сети". Авторы стратегии предлагают делать ее без светофоров, но с велодорожками и инфраструктурой для скоростного рельсового транспорта.

В Самаре собираются пустить скоростные автобусы и трамваи В Самаре собираются пустить скоростные автобусы и трамваи
В четверг, 2 октября, в Самаре стартовали общественные обсуждения проекта Стратегии социально-экономического развития Самары до 2036 года. В числе прочего в документе прописаны мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры.

Судя по всему, речь идет о трамваях. Идея, кстати, не нова. В 2024 году в генплан города внесли поправки, которые касалась строительства 14 км путей для скоростного трамвая на проспекте Карла Маркса.

Общественные обсуждения проекта стратегии развития города продлятся до 16 октября. Высказать свое мнение о документе жители могут на сайте мэрии. 

Магистраль Центральная — один из самых долгожданных дорожных проектов для Самары. В генплане города он был обозначен еще в советские годы. Потребовались десятилетия, чтобы перейти от слов к делу.

Сейчас подрядчики регионального минтранса завершают строительство загородного участка магистрали — от Обводной города Самары до Ракитовского шоссе. Это 14 к новой дороги с развязками в районе Петра Дубравы и пересечения с железнодорожными путями. Открыть участок обещают в ноябре 2025 года.

Остальная часть магистрали Центральной должна пройти по проспекту Карла Маркса — от Ракитовского шоссе до Фрунзенского моста. Посмотрите актуальную схему прокладки дороги.

Фото: правительство Самарской области

При этом проезд по городскому участку магистрали могут сделать платным, так как областные власти рассматривают возможность привлечения инвестора к строительству Центральной. Предложение поступило от компании "Инфраструктура России. Обход Курска". Почитайте подробности.

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

