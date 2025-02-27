Власти региона показали ход строительства автомагистрали "Центральная"

Готовность участка автомагистрали "Центральной" от Обводной города Самары до Ракитовского шоссе протяженностью в 14 км приближается к 70%, сообщает правительство Самарской области. Строительство дороги ведется с декабря 2022 года.

На 12-м км основного хода дороги уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия. В высокой степени готовности работы по переустройству коммуникаций и устройству наружного освещения. Также в этом дорожном сезоне предстоит завершить строительство тротуаров и примыканий, а сейчас подрядная организация ведет установку шумовых экранов вблизи жилых массивов.

Готовность путепровода на пересечении с ул. Садовой пос. Петра Дубрава, по которому пройдет основной ход "Центральной", — 95%. В составе транспортной развязки построен кольцевой съезд, ведущий на автомобильную дорогу к населенному пункту, которая проходит под путепроводом.

Второй путепровод строится на пересечении с железнодорожными путями. Здесь основной ход "Центральной" пройдет через тоннель.

Сейчас дорожники строят половину будущего путепровода, а после завершения работ по временной схеме запустят по ней железнодорожное движение и начнут строительство второй его части.

Все работы по строительству участка автомагистрали должны быть завершены в ноябре 2025 года.