Власти региона показали ход строительства автомагистрали "Центральная"

Готовность участка автомагистрали "Центральной" от Обводной города Самары до Ракитовского шоссе протяженностью в 14 км приближается к 70%, сообщает правительство Самарской области. Строительство дороги ведется с декабря 2022 года.
На 12-м км основного хода дороги уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия. В высокой степени готовности работы по переустройству коммуникаций и устройству наружного освещения. Также в этом дорожном сезоне предстоит завершить строительство тротуаров и примыканий, а сейчас подрядная организация ведет установку шумовых экранов вблизи жилых массивов.
Готовность путепровода на пересечении с ул. Садовой пос. Петра Дубрава, по которому пройдет основной ход "Центральной", — 95%. В составе транспортной развязки построен кольцевой съезд, ведущий на автомобильную дорогу к населенному пункту, которая проходит под путепроводом.
Второй путепровод строится на пересечении с железнодорожными путями. Здесь основной ход "Центральной" пройдет через тоннель.
Сейчас дорожники строят половину будущего путепровода, а после завершения работ по временной схеме запустят по ней железнодорожное движение и начнут строительство второй его части.
Все работы по строительству участка автомагистрали должны быть завершены в ноябре 2025 года.
Последние комментарии
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?
Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.