В Самаре собираются пустить скоростные автобусы и трамваи

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 2 октября, в Самаре стартовали общественные обсуждения проекта Стратегии социально-экономического развития Самары до 2036 года. В числе прочего в документе прописаны мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры.

Фото: Александра Ламзина

В частности, авторы стратегии предложили флагманский проект "Скоростной общественный транспорт". Реализовать его планируется в 2032–2036 годах за счет внедрения скоростного трамвая и других высокоскоростных транспортных решений, включая модернизацию существующей трамвайной сети, развитие выделенных автобусных полос и интеграцию с другими видами городских и пригородных перевозок.

В стратегии обозначены ключевые мероприятия проекта:

  • создание сети выделенных полос для скоростного транспорта;
  • выделение приоритетных маршрутов для скоростных автобусов с автоматизированным управлением движением;
  • внедрение скоростного трамвая;
  • развитие легкого метро на базе существующих железнодорожных путей;
  • организация скоростного железнодорожного сообщения между городами Чапаевск, Новокуйбышевск, Самара, Тольятти, Кинель и аэропортом Курумоч;
  • создание системы шаттлов, курсирующих "от реки до реки" и по основным магистралям с пересадочными пунктами на пересекающихся маршрутах;
  • автоматизация управления светофорами с приоритетом для скоростного общественного транспорта.

За счет реализации проекта ожидается:

  • снижение времени в пути на основных маршрутах общественного транспорта;
  • увеличение пассажиров общественного транспорта;
  • рост пассажиропотока скоростного трамвая;
  • уменьшение пробок в центральных районах города;
  • снижение выбросов углекислого газа;
  • улучшение качества среды для жизни.

Свои замечания и пожелания по проекту стратегии жители Самары смогут высказать в срок до 16 октября. Посмотрите инструкцию, где это можно сделать. 

Кстати, запуск скоростного трамвая в Самаре обсуждают уже не в первый раз. В частности, об этом говорили перед проведением чемпионата мира по футболу 2018 года. Прописаны идеи и в генплане города. Одна из последних поправок касалась строительства 14 км путей для скоростного трамвая на проспекте Карла Маркса.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

Ильдар Нуреев 13 сентября 2024 15:59 Для Самары заказали 71 трамвай на 8,5 млрд рублей

То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

