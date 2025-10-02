В Самаре собираются пустить скоростные автобусы и трамваи

В четверг, 2 октября, в Самаре стартовали общественные обсуждения проекта Стратегии социально-экономического развития Самары до 2036 года. В числе прочего в документе прописаны мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры.

В частности, авторы стратегии предложили флагманский проект "Скоростной общественный транспорт". Реализовать его планируется в 2032–2036 годах за счет внедрения скоростного трамвая и других высокоскоростных транспортных решений, включая модернизацию существующей трамвайной сети, развитие выделенных автобусных полос и интеграцию с другими видами городских и пригородных перевозок.

В стратегии обозначены ключевые мероприятия проекта:

создание сети выделенных полос для скоростного транспорта;

выделение приоритетных маршрутов для скоростных автобусов с автоматизированным управлением движением;

с автоматизированным управлением движением; внедрение скоростного трамвая;

развитие легкого метро на базе существующих железнодорожных путей;

организация скоростного железнодорожного сообщения между городами Чапаевск, Новокуйбышевск, Самара, Тольятти, Кинель и аэропортом Курумоч ;

между городами Чапаевск, Новокуйбышевск, Самара, Тольятти, Кинель и ; создание системы шаттлов , курсирующих "от реки до реки" и по основным магистралям с пересадочными пунктами на пересекающихся маршрутах;

, курсирующих "от реки до реки" и по основным магистралям с пересадочными пунктами на пересекающихся маршрутах; автоматизация управления светофорами с приоритетом для скоростного общественного транспорта.

За счет реализации проекта ожидается:

снижение времени в пути на основных маршрутах общественного транспорта;

на основных маршрутах общественного транспорта; увеличение пассажиров общественного транспорта;

рост пассажиропотока скоростного трамвая;

уменьшение пробок в центральных районах города;

в центральных районах города; снижение выбросов углекислого газа;

улучшение качества среды для жизни.

Свои замечания и пожелания по проекту стратегии жители Самары смогут высказать в срок до 16 октября. Посмотрите инструкцию, где это можно сделать.

Кстати, запуск скоростного трамвая в Самаре обсуждают уже не в первый раз. В частности, об этом говорили перед проведением чемпионата мира по футболу 2018 года. Прописаны идеи и в генплане города. Одна из последних поправок касалась строительства 14 км путей для скоростного трамвая на проспекте Карла Маркса.