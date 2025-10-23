16+
АВТОСТАТ: Авито Авто — основная и самая технологичная платформа для дилеров

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
По результатам исследования агентства "АВТОСТАТ", проведенного летом 2025 года, Авито Авто названа основной, а также самой технологичной онлайн-платформой для продвижения и продаж автомобилей. Исследование проводилось среди специалистов дилерских центров, работающих на территории России.

По данным опроса, 66,3% дилеров назвали Авито Авто основной онлайн-платформой для продвижения и продаж автомобилей. За другие площадки, попавшие в топ-3 исследования, проголосовали по 14,8% и 12,4% респондентов.

Почти половина (45,6%) опрошенных считают Авито Авто наиболее технологичной онлайн-платформой для работы дилеров в России, что минимум вдвое больше по сравнению с другими площадками. Так, сервис, оказавшийся на втором месте рейтинга, набрал 21,3% голосов, на третьем — 8,3%.

"Результаты исследования подтверждают: дилеры выбирают Авито Авто не только как основную площадку для продажи, но и как технологичного партнера, который помогает им решать бизнес-задачи в рамках единой цифровой платформы — выкупать и пополнять стоки, управлять складом, оптимизировать операционные процессы, проверять историю автомобилей, а также привлекать новых клиентов и взаимодействовать с ними через онлайн платформу и чаты, отвечая на потребности современного покупателя. Мы постоянно развиваем наши сервисы и интегрируем в них искусственный интеллект, чтобы они стали еще более удобными и с их помощью дилеры могли бы сокращать затраты и повышать прибыль", — отметил Кирилл Поляков, руководитель классифайда в бизнес-направлении "Дилеры" в Авито Авто.

