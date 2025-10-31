Платные парковки вдоль улиц Самары будут делать за счет городского бюджета

Мэр Самары Иван Носков утвердил скорректированный порядок создания и использования платных парковок на дорогах общего пользования. Рассказываем, что изменилось и добавило ли это ясности по срокам реализации проекта.

Четвертая попытка

Идею организации платных парковок в Самаре обсуждают еще с 2014 года, когда главой города был Дмитрий Азаров. Тема всплывала и при следующих мэрах: Олеге Фурсове и Елене Лапушкиной.

Но если изначально планировалось организовать только 3790 платных парковочных мест в центре, то впоследствии их число решили увеличить до 11 870 мест и расширить географию до таких загруженных городских магистралей, как ул. Гагарина, Победы, Мичурина и т. д. Базовый тариф тогда рассчитали на уровне 45 рублей за 1 час.

Организацию платных парковок заморозили в 2021 г. по решению того же Дмитрия Азарова. Тогда он занимал пост губернатора Самарской области и заявил, что прежде, чем вводить платные парковки нужно провести работу по развитию транспортной инфраструктуры.

"Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки Платным парковкам в Самаре всё же быть. Начать власти планируют с центра города, а впоследствии — распространить проект на другие улицы города. В чем же чиновники видят пользу от платных парковок? И сколько автомобилистам придется отдавать денег? Публикуем подробности.

После смены руководства региона и города начались некоторые подвижки. Администрация Самары начала работу над корректировкой документов — порядка создания платных парковок и методики расчета платы. Также был анонсирован пилотный проект. Первые платные парковки планировали сделать летом 2025 г. на участке Волжского проспекта от ул. М. Горького до ул. Полевой, но это так и не произошло.

30 октября мэр Иван Носков утвердил скорректированный порядок создания и использования платных парковок на дорогах общего пользования. Согласно документу, непосредственно места для стоянок машин власти решили делать за счет средств городского бюджета.

Оператором платных парковок может стать как муниципальное казенное учреждение "Центр организации дорожного движения", так и юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, "отобранные на конкурсной основе в соответствии с законодательством РФ". Он будет отвечать за содержание и обслуживание площадок и оборудования, организацию движения, контроль за внесением платы.

Если оператором парковки будет МКУ "Центр организации дорожного движения", то собранные с автомобилистов средства будут перечислять в бюджет в полном объеме, а если частник — частично (порядок будет определен договором).

Про оплату

Деньги за пользование платными парковками будут брать только днем в будни. Бесплатными они будут с понедельника по пятницу (включительно) с 20:01 до 7:59, а также круглосуточно в выходные и нерабочие праздничные дни.

"Плата за пользование парковкой вносится кратно часу одним из следующих способов (по выбору пользователя): через сервис быстрых платежей (по QR-коду), путем направления СМС на специальный телефонный номер, через мобильное приложение", — указано в документе.

При этом предусмотрено введение абонементов сроком на один месяц и на один год. Во время обсуждения поправок звучали данные о стоимости. Цену на месячный абонемент предлагали установить на уровне 5 тыс. рублей. Но в итоговом документе сведений о стоимости нет.

Не будут брать плату за парковку машин со спецсигналами (полиции, скорой помощи и т. д.), электромобилей и мотоциклов. Аналогичную льготу предусмотрели для инвалидов, многодетных семей, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, героев Советского Союза или РФ.

Сроки реализации туманны

Когда же в Самаре появятся платные парковки, всё еще неизвестно. Но судя по заявлениям властей, это неизбежно. Обозначили планы и в стратегии развития города до 2036 года. Однако помимо платных парковок предлагается также провести мероприятия строительству многоуровневых паркингов и введения частичного запрета на стоянку на основных улицах. Почитайте подробности.