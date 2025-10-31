16+
CARCADE приняла участие в выставке "Электротранспорт Юга России" в Пятигорске Платные парковки вдоль улиц Самары будут делать за счет городского бюджета Нешипованные Pirelli: Авито рассказали какие шины покупают в Самаре В Самарской области увеличат тариф на эвакуацию автомобилей CARCADE выступила на круглом столе "Электротранспорт и Зарядная Инфраструктура в Удмуртской Республике"

Транспорт Транспорт и связь

Платные парковки вдоль улиц Самары будут делать за счет городского бюджета

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Мэр Самары Иван Носков утвердил скорректированный порядок создания и использования платных парковок на дорогах общего пользования. Рассказываем, что изменилось и добавило ли это ясности по срокам реализации проекта.

Четвертая попытка

Идею организации платных парковок в Самаре обсуждают еще с 2014 года, когда главой города был Дмитрий Азаров. Тема всплывала и при следующих мэрах: Олеге Фурсове и Елене Лапушкиной.

Но если изначально планировалось организовать только 3790 платных парковочных мест в центре, то впоследствии их число решили увеличить до 11 870 мест и расширить географию до таких загруженных городских магистралей, как ул. Гагарина, Победы, Мичурина и т. д. Базовый тариф тогда рассчитали на уровне 45 рублей за 1 час.

Организацию платных парковок заморозили в 2021 г. по решению того же Дмитрия Азарова. Тогда он занимал пост губернатора Самарской области и заявил, что прежде, чем вводить платные парковки нужно провести работу по развитию транспортной инфраструктуры.

"Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки
Платным парковкам в Самаре всё же быть. Начать власти планируют с центра города, а впоследствии — распространить проект на другие улицы города. В чем же чиновники видят пользу от платных парковок? И сколько автомобилистам придется отдавать денег? Публикуем подробности.

После смены руководства региона и города начались некоторые подвижки. Администрация Самары начала работу над корректировкой документов — порядка создания платных парковок и методики расчета платы. Также был анонсирован пилотный проект. Первые платные парковки планировали сделать летом 2025 г. на участке Волжского проспекта от ул. М. Горького до ул. Полевой, но это так и не произошло.

30 октября мэр Иван Носков утвердил скорректированный порядок создания и использования платных парковок на дорогах общего пользования. Согласно документу, непосредственно места для стоянок машин власти решили делать за счет средств городского бюджета.

Оператором платных парковок может стать как муниципальное казенное учреждение "Центр организации дорожного движения", так и юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, "отобранные на конкурсной основе в соответствии с законодательством РФ". Он будет отвечать за содержание и обслуживание площадок и оборудования, организацию движения, контроль за внесением платы.

Если оператором парковки будет МКУ "Центр организации дорожного движения", то собранные с автомобилистов средства будут перечислять в бюджет в полном объеме, а если частник — частично (порядок будет определен договором).

Про оплату

Деньги за пользование платными парковками будут брать только днем в будни. Бесплатными они будут с понедельника по пятницу (включительно) с 20:01 до 7:59, а также круглосуточно в выходные и нерабочие праздничные дни.

"Плата за пользование парковкой вносится кратно часу одним из следующих способов (по выбору пользователя): через сервис быстрых платежей (по QR-коду), путем направления СМС на специальный телефонный номер, через мобильное приложение", — указано в документе.

При этом предусмотрено введение абонементов сроком на один месяц и на один год. Во время обсуждения поправок звучали данные о стоимости. Цену на месячный абонемент предлагали установить на уровне 5 тыс. рублей. Но в итоговом документе сведений о стоимости нет.

Не будут брать плату за парковку машин со спецсигналами (полиции, скорой помощи и т. д.), электромобилей и мотоциклов. Аналогичную льготу предусмотрели для инвалидов, многодетных семей, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, героев Советского Союза или РФ.

Сроки реализации туманны

Когда же в Самаре появятся платные парковки, всё еще неизвестно. Но судя по заявлениям властей, это неизбежно. Обозначили планы и в стратегии развития города до 2036 года. Однако помимо платных парковок предлагается также провести мероприятия строительству многоуровневых паркингов и введения частичного запрета на стоянку на основных улицах. Почитайте подробности.

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

