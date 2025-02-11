Абонемент на платную парковку в Самаре оценили в 5 тыс. рублей

Администрация Самары продолжает работу над подготовкой введения в городе платных парковок. Для общественной экспертизы опубликован проект обновленного порядка создания и использования мест для стоянки на дорогах общего пользования.

В частности, документ предусматривает возможность приобрести льготный абонемент на платную парковку на месяц за 5 тыс. рублей.

Администрация города обосновывает эту сумму так: "Стоимость абонемента сопоставлена со стоимостью безлимитной транспортной карты. Таким образом, в случае внедрения платных парковок пользователи автотранспорта могут отказаться от использования личного автотранспорта в пользу общественного транспорта, что также окажет положительное влияние на разгрузку автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Самара".

Помимо этого, администрация Самары закрепила функции оператора платных парковок за муниципальным казенным учреждением "Центр организации дорожного движения" (МКУ "ЦОДД").

Также расширился список льготников, которых освободят от платы за парковку. Теперь в него добавились:

- многодетные семьи;

- участники или инвалиды ВОВ или бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

- герои Советского Союза или Российской Федерации;

- члены семей участников СВО, проживающие на территории Самары, супруги, вдовы (вдовцы) участников СВО, не вступившие в повторный брак, дети участников СВО или погибших участников СВО , в том числе усыновленные, приемные и находящиеся под опекой.

Кроме того, парковаться бесплатно смогут водители электромобилей.

19 февраля городской департамент транспорта начнет собирать замечания и предложения. Их можно направить по адресу: 443069, Самара, ул. Мориса Тореза, 67а, каб. 5, а также по электронной почте: deptrans@samadm.ru.

Напомним, само постановление о платных парковках в Самаре появилось еще 9 декабря 2014 года. Однако в итоге проект заморозили.