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Общество

Абонемент на платную парковку в Самаре оценили в 5 тыс. рублей

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация Самары продолжает работу над подготовкой введения в городе платных парковок. Для общественной экспертизы опубликован проект обновленного порядка создания и использования мест для стоянки на дорогах общего пользования.

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

В частности, документ предусматривает возможность приобрести льготный абонемент на платную парковку на месяц за 5 тыс. рублей.

Администрация города обосновывает эту сумму так: "Стоимость абонемента сопоставлена со стоимостью безлимитной транспортной карты. Таким образом, в случае внедрения платных парковок пользователи автотранспорта могут отказаться от использования личного автотранспорта в пользу общественного транспорта, что также окажет положительное влияние на разгрузку автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Самара".

Помимо этого, администрация Самары закрепила функции оператора платных парковок за муниципальным казенным учреждением "Центр организации дорожного движения" (МКУ "ЦОДД").

Также расширился список льготников, которых освободят от платы за парковку. Теперь в него добавились:

- многодетные семьи;

- участники или инвалиды ВОВ или бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

- герои Советского Союза или Российской Федерации;

- члены семей участников СВО, проживающие на территории Самары, супруги, вдовы (вдовцы) участников СВО, не вступившие в повторный брак, дети участников СВО или погибших участников СВО , в том числе усыновленные, приемные и находящиеся под опекой.

Кроме того, парковаться бесплатно смогут водители электромобилей.

19 февраля городской департамент транспорта начнет собирать замечания и предложения. Их можно направить по адресу: 443069, Самара, ул. Мориса Тореза, 67а, каб. 5, а также по электронной почте: deptrans@samadm.ru.

Напомним, само постановление о платных парковках в Самаре появилось еще 9 декабря 2014 года. Однако в итоге проект заморозили.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Слава Коршиков 01 февраля 2025 09:07 В Самаре запустят мультимодальные перевозки в аэропорт

Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой

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А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???

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А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

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Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!

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