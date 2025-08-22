"Тольяттиазот" вновь стал участником федерального проекта "Профессионалитет"

В рамках реализации федерального проекта "Профессионалитет" ТОАЗ посетила группа преподавателей химического кластера Кировской области. Стажировку на предприятии прошли сотрудники "Омутнинского политехнического техникума", "Вятского автомобильно-промышленного колледжа" и "Кировского авиационного техникума".

18 педагогов среднего профессионального образования ждала развернутая пятидневная программа обучения, основанная на производственных процессах "Тольяттиазота". Первым пунктом стала ознакомительная экскурсия по промплощадке завода. Далее стажеры изучили компетенции в Центре подготовки и повышения квалификации кадров с помощью автоматизированной системы "ОЛИМПОКС".

В течение двух последующих дней гости коммуницировали со специалистами по направлениям под руководством наставников. Учитывая профиль специальностей педагогов, в качестве рабочих мест были выбраны производства аммиака, карбамида, центральная заводская лаборатория и централизованная служба ремонта. Здесь они получили опыт работы на современном оборудовании.

Заключительной частью стажировки стал итоговый экзамен, где преподаватели продемонстрировали полученные знания и навыки, которые будут внедрены в образовательные программы сузов Кировской области.

"Тольяттиазот" — постоянный участник федерального проекта "Профессионалитет". В 2024 году впервые в Самарской области на базе предприятия стажировку проходили педагоги из Республики Башкортостан. Кроме того, в рамках реализации проекта Компания стала одним из ключевых партнеров при создании и развитии кластера среднего профессионального образования на территории Самарской области.

Заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ"Сергей Гулькин отметил:

"Комплексный подход в вопросах профориентации позволяет подготовить квалифицированные кадры, повысить эффективность производства, а также способствует улучшению ситуации на рынке труда. На уровне города "Тольяттиазот" оказывает поддержку подшефным образовательным организациям, курирует инженерно-технические классы, популяризирует профильные специальности с помощью имиджевых проектов. Своим участием в федеральной программе "Профессионалитет" Компания помогает развивать новую систему подготовки кадров по востребованным профессиям на территории Самарской области, модернизировать процесс обучения в сузах и раскрывать потенциал региона".