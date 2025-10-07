16+
В Самаре запланировали запуск беспилотных автобусов и трамваев с ИИ

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре собираются заняться разработкой концепции наземных беспилотных транспортных систем. Некоторые подробности прописаны в проекте стратегии социально-экономического развития города до 2036 года, которая сейчас проходит общественные обсуждения.

Фото: Александра Ламзина

В частности, беспилотники хотят задействовать в пассажирских перевозках. В документе указано, что планируется внедрение беспилотных автобусов и шаттлов на выделенных полосах в крупных районах и запуск автоматизированных трамваев с управлением искусственным интеллектом "для оптимизации пассажиропотока". Для доставки товаров в промышленную и торговую зону собираются использовать беспилотные грузовики.

Но прежде специалистам предстоит разработать нормативно-правовую базу для беспилотных транспортных средств и провести мероприятия по развитию 5G-инфраструктуры и цифровых карт высокого разрешения для точной навигации.

Общественные обсуждения стратегии продлятся до 16 октября. Высказать свое мнение о документе жители могут на сайте мэрии.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

Ильдар Нуреев 13 сентября 2024 15:59 Для Самары заказали 71 трамвай на 8,5 млрд рублей

То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

