Для нарушителей правил парковки в Самарской области подняли тариф на эвакуацию

Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области утвердил новые тарифы на эвакуацию припаркованных с нарушениями ПДД машин и их хранение на штрафстоянках. Они начнут действовать с 1 января 2026 года.

Тариф на эвакуацию автомобиля вырастет с 2395 до 2500 рублей. Стоимость хранения машин на штрафстоянках также увеличится. Новые тарифы обозначены в таблицах.

Размеры тарифа за хранение одного ТС в первые пять часов (рублей) категория А категории В и D массой до 3,5 тонны категории D массой более 3,5 тонны, С и Е Негабаритное ТС 6 13 25 39

Размеры тарифа за хранение одного ТС с 6-го часа (рублей) категория А категории В и D массой до 3,5 тонны категории D массой более 3,5 тонны, С и Е Негабаритное ТС 19 40 80 122

Чиновники пояснили, что произвели корректировку тарифов с учетом инфляции. Этот процесс происходит ежегодно.