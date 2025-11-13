Для нарушителей правил парковки в Самарской области подняли тариф на эвакуацию

Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области утвердил новые тарифы на эвакуацию припаркованных с нарушениями ПДД машин и их хранение на штрафстоянках. Они начнут действовать с 1 января 2026 года.
Тариф на эвакуацию автомобиля вырастет с 2395 до 2500 рублей. Стоимость хранения машин на штрафстоянках также увеличится. Новые тарифы обозначены в таблицах.
|
Размеры тарифа за хранение одного ТС в первые пять часов
(рублей)
|
категория А
|
категории В и D массой до 3,5 тонны
|
категории D массой более 3,5 тонны,
С и Е
|
Негабаритное ТС
|
6
|
13
|
25
|
Размеры тарифа за хранение одного ТС
с 6-го часа
(рублей)
|
категория А
|
категории В и D массой до 3,5 тонны
|
категории D массой более 3,5 тонны,
С и Е
|
Негабаритное ТС
|
19
|
40
|
80
|
122
Чиновники пояснили, что произвели корректировку тарифов с учетом инфляции. Этот процесс происходит ежегодно.
Последние комментарии
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.