Экономика и бизнес

В Самаре выделили 737 млн рублей на ремонт трамвайных путей

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
МП "ТТУ" опубликовало несколько лотов на госзакупках, связанных с поиском подрядчиков на ремонт трамвайных путей в городе. Суммарная стоимость четырех лотов превышает 737,8 млн рублей. Работы должны провести до конца октября 2026 года.

Фото: Александра Ламзина

Первый лот касается капитального ремонта трамвайных путей по ул. Ново-Садовой от завода им. "Тарасова" до ул. Гастелло. На эти цели предприятие выделяет 245,9 млн рублей.

Второй лот — капремонт путей по ул. Ново-Садовой от ул. Ново-Вокзальной до разворотного кольца около завода им. Тарасова. Начальная цена — 238,1 млн рублей.

Еще два лота (на 118,3 и на 135,5 млн рублей) связаны с ремонтом путей на пересечении с дорогами. Подрядчикам предстоит выполнить работы по следующим адресам:

  • перекресток пр. Ленина — Осипенко;
  • перекресток пр. Ленина —ул. Челюскинцев;
  • перекресток ул. Ташкентская —ул. Стара-Загора;
  • ул. Советской Армии — ул. Антонова-Овсеенко;
  • перекресток пр. Карла Маркса — ул. Ново-Вокзальная;
  • перекресток пр. Кирова — ул. Ставропольская;
  • перекресток ул. Вольская — ул. 22-го Партсъезда;
  • перекресток ул. Свободы — ул. 22-го Партсъезда;
  • перекресток ул. Промышленности —ул. Советской Армии;
  • перекресток ул. Алма-Атинская — пр. Металлургов;

а также:

  • перекресток ул. Победы — ул. 22-го Партсъезда;
  • перекресток ул. Аэродромная — ул. Авроры;
  • перекресток ул. Красноармейская — ул. Агибалова;
  • перекресток ул. Стара-Загора — ул. Ново-Вокзальная;
  • перекресток ул. Пензенская — ул. Владимирская.

Победители торгов по всем лотам определятся после 12 ноября.

