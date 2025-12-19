Стали известны детали иска "Роснано" к Чубайсу и Аветисяну

Анатолия Чубайса и еще 12 экс-менеджеров Роснано, в числе которых один из основателей самарского холдинга "Волгопромгаз" Владимир Аветисян, обвиняют в неразумных и недобросовестных действиях, бесконтрольном финансировании бесперспективного проекта MRAM, нарушении внутренних правил и законодательства. Об этом пишет РБК, со ссылкой на источники, знакомые с содержанием иска, поданного "Роснано" в Арбитражный суд Москвы, о взыскании 11,9 млрд руб. убытков по проекту Crocus.

Ущерб "Роснано" оценивает в 41 млн евро, $35 млн и 5,5 млрд руб, говорит один из источников. По словам собеседников издания, "Роснано" утверждает, что на старте проекта ответчики сознательно проигнорировали его технологические риски и вопреки обязанностям не создали механизмы защиты инвестиций.

"В 2014-16 годах стало очевидно, что технология не имеет промышленного применения, а все контрольные точки проекта сорваны, но ответчики нарастили финансирование и изменили технологию без экспертиз, а после этого 9 лет умышленно нарушали внутренние нормативные акты, бесконтрольно увеличивали финансирование и игнорировали замечания к проекту", — рассказал источник.

Истец также утверждает, что экс-менеджеры руководствовались личными вознаграждениями, а не интересами "Роснано".

Напомним, о том, что группа "Роснано" предъявила иск к бывшим руководителям стало известно 13 декабря.

Проект Crocus был одобрен "Роснано" в 2011 г., его целью было создание на территории России производства магниторезистивной оперативной памяти MRA. "Фактически весь объем инвестированных средств был израсходован не на достижение заявленных целей проекта, а на безвозвратное финансирование сторонних юридических лиц, в том числе с иностранным участием", — утверждают в компании. В итоге достичь поставленных целей не удалось, как и вернуть потраченные средства.

Это уже не первый иск "Роснано", в котором в фигурирует Владимир Аветисян. В апреле 2025 г. стало известно о попытке привлечь его к субсидиарной ответственности в рамках дела о нереализованном проекте по выпуску планшетов Plastic Logic.