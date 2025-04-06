Владимир Аветисян вместе Анатолием Чубайсом с стал соответчиком в иске Роснано

Владимир Аветисян оказался в числе ответчиков по арбитражному разбирательству в отношении бывшего главы корпорации "Роснано" Анатолия Чубайса.

Заявитель АО "Роснано" требует солидарно взыскать с Анатолия Чубайса, Юрия Удальцова, Олега Киселева, Бориса Подольского, Германа Пихоя, Дмитрия Пимкина, Владимира Аветисяна и Николая Тычинина убытки — более 3,8 млрд руб. и $20,4 млн. Также корпорация в качестве обеспечительных мер потребовала арестовать деньги и имущество ответчиков на сумму более 5 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы с обеспечительными мерами согласился.

СМИ сообщают, что дело может быть связано с нереализованным проектом. В 2009 г. стартовал проект по созданию российских гибких планшетов Plastic Logic, которые хотели внедрить в школах. Однако в 2012 г. Роснано отказалось от запуска завода в России. Теперь предполагается, что все инвестиции утекли в зарубежные компании.