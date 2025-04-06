Владимир Аветисян вместе Анатолием Чубайсом с стал соответчиком в иске Роснано

Владимир Аветисян оказался в числе ответчиков по арбитражному разбирательству в отношении бывшего главы корпорации "Роснано" Анатолия Чубайса.
Заявитель АО "Роснано" требует солидарно взыскать с Анатолия Чубайса, Юрия Удальцова, Олега Киселева, Бориса Подольского, Германа Пихоя, Дмитрия Пимкина, Владимира Аветисяна и Николая Тычинина убытки — более 3,8 млрд руб. и $20,4 млн. Также корпорация в качестве обеспечительных мер потребовала арестовать деньги и имущество ответчиков на сумму более 5 млрд рублей.
Арбитражный суд Москвы с обеспечительными мерами согласился.
СМИ сообщают, что дело может быть связано с нереализованным проектом. В 2009 г. стартовал проект по созданию российских гибких планшетов Plastic Logic, которые хотели внедрить в школах. Однако в 2012 г. Роснано отказалось от запуска завода в России. Теперь предполагается, что все инвестиции утекли в зарубежные компании.
Последние комментарии
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.