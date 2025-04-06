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Источник: Владимир Аветисян не имел отношения к проекту Plastic Logic Владимир Аветисян вместе с Анатолием Чубайсом стал соответчиком в иске Роснано Самарскую "дочку" Linde продают за 151 млн рублей 5 апреля стартуют продажи Niva Sport В Самарской области примут дополнительные меры для снижения количества ДТП

Экономика и бизнес

Источник: Владимир Аветисян не имел отношения к проекту Plastic Logic

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Источник, близкий к окружению Владимира Аветисяна, прокомментировал Волга Ньюс сообщения об арбитражном иске Роснано.

"Владимир Аветисян был назначен зампредом правления Роснано в 2013 г., то есть уже после того, как проект Pastic Logic был одобрен советом директоров и профинансирован. К реализации самого проекта Владимир Аветисян не имел никакого отношения. В списке проектов, реализуемых руководимым Владимиром Аветисяном дивизионом Роснано, проект Plastic Logic никогда не значился.

И правоохранительные органы с этим уже разобрались, претензий у них к Аветисяну нет. Арбитражный суд тоже разберется", — сообщил источник.

Напомним, Владимир Аветисян вместе с еще несколькими людьми значится соответчиком Анатолия Чубайса по арбитражному иску. Заявитель АО "Роснано" требует солидарно взыскать с Анатолия Чубайса, Юрия Удальцова, Олега Киселева, Бориса Подольского, Германа Пихоя, Дмитрия Пимкина, Владимира Аветисяна и Николая Тычинина убытки — более 3,8 млрд руб. и $20,4 млн. Также корпорация в качестве обеспечительных мер потребовала арестовать деньги и имущество ответчиков на сумму более 5 млрд рублей.

Предположительно, дело связано с нереализованным проектом. В 2009 г. стартовал проект по созданию российских гибких планшетов Plastic Logic, которые хотели внедрить в школах. Однако в 2012 г. Роснано отказалось от запуска завода в России. Теперь предполагается, что все инвестиции утекли в зарубежные компании.

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Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

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