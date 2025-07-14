Жалоба заблокировала отбор подрядчика на ремонт ул. Дачной

В конце июня в Самаре прошли торги на поиск подрядчика, который капитально отремонтирует ул. Дачную (на участке от ул. Чернореченской до ул. Пензенской). На эти цели выделяли 183 млн рублей. Победителя должны были определить после 10 июля, однако торги приостановили. Причиной стала жалоба, поступившая в управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области от ООО "Научно-производственная фирма "XXI век".

Конкурсная комиссия признала заявку компании не соответствующей требованиям, однако в ООО "XXI век" выразили несогласие с этим и привели ряд доводов, доказывающих обратное. Представители компании попросили ФАС рассмотреть жалобу по существу и, "не ограничиваясь доводами подателя жалобы, провести проверку в пределах полномочий".

Кроме того, в ООО потребовали признать действия конкурсной комиссии, "выразившиеся в неправомерном отклонении заявки, незаконными", провести внеплановую проверку, и, если окажется, что закупочная комиссия нарушила закон, выдать предписание об устранении выявленных нарушений. Также в компании попросили аннулировать итоги определения поставщика.

Напомним, в конце ноября 2024 г. глава Самары Иван Носков заявил о планах ремонта улицы на указанном участке.

"Уже много лет жители ждут ремонта этой дороги. Согласен, комплексный ремонт дорог необходим, и проектно-сметные документы на капремонт дороги уже готовы. Но к этому вопросу нужно подходить комплексно, сначала заменить коммуникации, а потом уже приступать непосредственно к ремонту. Такой подход позволяет увеличить срок эксплуатации дороги", - отметил тогда Иван Носков.

Проект капремонта, разработанный ОАО "Самарагорпроект", предполагает двухполосную дорогу (полосы по 3,25-3,5 м) с тротуарами и освещением.

Несколько лет в администрации города вынашивали планы провести реконструкцию ул. Дачной, однако впоследствии от этой идеи чиновникам пришлось отказаться из-за большого количества инженерных коммуникаций. Вместо реконструкции было решено капитально отремонтировать улицу.