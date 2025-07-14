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Экономика и бизнес

Владимир Аветисян вернул доли в трех московских компания

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Один из основателей самарского холдинга "Волгопромгаз" Владимир Аветисян вновь является учредителем московских ООО "ЛИНИЯ-Э", "ЭЛЕКТЕХ" и "ПРОЭНЕРДЖИ". Информация об этом содержится в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

Фото: Владимир Котмишев

Напомним, в апреле бизнесмен продал ООО "МСК-Сэк" свои доли в "ЛИНИИ-Э" (40,9%) и "ЭЛЕКТЕХЕ" (27,78%), а ООО "Оэс-Самараэнергосбыт — в "ПРОЭНЕРДЖИ" (39,65%). Аналогичные сделки были совершены по трем самарским компаниям.

Это связывали с тем, что Владимир Аветисян стал соответчиком по арбитражному разбирательству в отношении бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса. Бизнесмен был зампредом правления госкорпорации. Суд арестовал деньги и имущество всех ответчиков на сумму более 5 млрд рублей. Однако представитель бизнесмена прокомментировал Волга Ньюс, что сделки готовились больше года, и нарушений закона в них нет.

Как указано в Rusprofile, в конце июня Владимира Аветисян вновь появился в числе учредителей ООО "ЛИНИЯ-Э", "ЭЛЕКТЕХ" и "ПРОЭНЕРДЖИ". Причем почти в тех же долях. Только в "ПРОЭНЕРДЖИ" она чуть уменьшилась — до 39,46%. Почему была проведена обратная сделка, пока неизвестно.

Между тем, арбитраж отказал Владимиру Аветисяну с ареста имущества в пределах цены иска на арест его долей в уставных капиталах ООО "САМАРАПРОМ99" (82,912%) и ООО "БАЗА" (88,87%), которые контролируют ООО "Средневолжская газовая компания". Читайте подробности.

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