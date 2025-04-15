Владимир Аветисян продал доли в шести самарских и московских компаниях

Один из основателей самарского холдинга "Волгопромгаз" Владимир Аветисян больше не является учредителем шести компаний. Информация об этом содержится в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

Бизнесмен продал ООО "МСК Логистика" свои доли в самарских ООО "М-ГРУПП" (25%), ООО "ЭЛ-ТРАНЗИТ ПЛЮС" (25%) и ООО "ВАРИАНТ" (33,33%). Первые две компании занимаются передачей электроэнергии, третья — покупкой и продажей недвижимости.

Еще одним покупателем стало ООО "МСК-Сэк". Владимир Аветисян продал обществу доли в московских ООО "ЛИНИЯ-Э" (40,9%) и ООО "ЭЛЕКТЕХ" (27,78%). Обе организации занимаются деятельностью холдинговых компаний.

Также бизнесмен продал свою долю в 39,65% в московском ООО "ПРОЭНЕРДЖИ", занимающемся деятельностью холдинговых компаний. Покупателем стало ООО "Оэс-Самараэнергосбыт", зарегистрированное в столице страны. Этой компанией владеют АО "ОЭС", Елена Лигиза и ООО "Альфа". Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Сделки состоялись 10 и 11 апреля, то есть уже после того, как Владимир Аветисян стал соответчиком по арбитражному разбирательству в отношении бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса. Бизнесмен был зампредом правления госкорпорации. Суд арестовал деньги и имущество всех ответчиков на сумму более 5 млрд рублей.

Стоит отметит, что во все перечисленных компаниях среди учредителей остался Александр Розенцвайг — постоянный партнер Владимира Аветисяна. Кроме того, доли в "Линии-Э" и "Проэнерджи" имеет Анна Владимировна Аветисян.