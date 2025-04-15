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Экономика и бизнес

Владимир Аветисян продал доли в шести самарских и московских компаниях

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Один из основателей самарского холдинга "Волгопромгаз" Владимир Аветисян больше не является учредителем шести компаний. Информация об этом содержится в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

Фото: Владимир Котмишев

Бизнесмен продал ООО "МСК Логистика" свои доли в самарских ООО "М-ГРУПП" (25%), ООО "ЭЛ-ТРАНЗИТ ПЛЮС" (25%) и ООО "ВАРИАНТ" (33,33%). Первые две компании занимаются передачей электроэнергии, третья — покупкой и продажей недвижимости.

По данным Rusprofile, ООО "МСК Логистика" — московская компания. Основной вид деятельности — оптовая торговля машинами и оборудованием. Учредителем является ООО "МСК", занимающееся производством электроэнергии. Этой компанией владеют Дмитрий Мартынов и АО "ОРСК".

Еще одним покупателем стало ООО "МСК-Сэк". Владимир Аветисян продал обществу доли в московских ООО "ЛИНИЯ-Э" (40,9%) и ООО "ЭЛЕКТЕХ" (27,78%). Обе организации занимаются деятельностью холдинговых компаний.

ООО "МСК-Сэк" учреждено в Москве. Компания занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Одним из учредителем является также ООО "МСК" Дмитрия Мартынова. Кроме того, доли в компании имеют Елена Лигиза и ООО "Альфа" Никиты Веселова. "Альфа" занимается производством электроэнергии.

Также бизнесмен продал свою долю в 39,65% в московском ООО "ПРОЭНЕРДЖИ", занимающемся деятельностью холдинговых компаний. Покупателем стало ООО "Оэс-Самараэнергосбыт", зарегистрированное в столице страны. Этой компанией владеют АО "ОЭС", Елена Лигиза и ООО "Альфа". Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Сделки состоялись 10 и 11 апреля, то есть уже после того, как Владимир Аветисян стал соответчиком по арбитражному разбирательству в отношении бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса. Бизнесмен был зампредом правления госкорпорации. Суд арестовал деньги и имущество всех ответчиков на сумму более 5 млрд рублей.

Стоит отметит, что во все перечисленных компаниях среди учредителей остался Александр Розенцвайг — постоянный партнер Владимира Аветисяна. Кроме того, доли в "Линии-Э" и "Проэнерджи" имеет Анна Владимировна Аветисян.

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