ОТП Банк улучшил интернет-банк для юридических лиц

ОТП Банк завершил масштабное обновление ключевых разделов интернет-банка "ОТП Бизнес" для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и компаний МСБ. Основное внимание было уделено улучшениям ленты операций и истории платежей — теперь эти инструменты стали значительно удобнее, лаконичнее и интуитивно понятнее для ежедневной работы.

Улучшения реализованы по нескольким ключевым направлениям. Прежде всего, все инструменты фильтрации операций — поиск, сортировка по датам, типам операций, статусам и контрагентам — теперь логично объединены в единый блок управления. Это устранило необходимость искать нужные фильтры в разных частях экрана. Особое внимание уделено поисковой строке, которая, как наиболее востребованный инструмент при работе с большими массивами данных, вынесена на самое видное место. Для оптимизации визуального восприятия и фокуса на главном, самые часто используемые фильтры теперь отображаются сразу, а дополнительные параметры аккуратно сгруппированы под интуитивной кнопкой "Фильтры". Это решение позволило убрать излишние элементы, которые ранее отвлекали внимание пользователей и усложняли навигацию, создав более чистый и сфокусированный рабочий экран.

Основой для этих изменений послужили данные глубокого анализа реального пользовательского опыта. Ранее ОТП Банк провел специализированное юзабилити-исследование с участием сотрудников компаний-клиентов, активно использующих "ОТП Бизнес" в повседневной работе. Участникам предлагалось выполнить типичные рабочие задачи, такие как поиск платежа, не дошедшего до поставщика, или обнаружение выставленного контрагентом счета, используя разные варианты прототипов интерфейса. Исследование четко выявило точки роста, которые и стали фундаментом для целенаправленных доработок интерфейса, которые команда банка реализовала в период с апреля по июль 2025 года.

Развитие "ОТП Бизнес" продолжается. В фокусе команды — дальнейшая оптимизация пользовательских сценариев, включая значительное улучшение платежных форм для повышения их удобства и снижения количества технически отклоненных платежей, а также внедрение новой функциональности, отвечающей растущим потребностям юридических лиц и МСБ.