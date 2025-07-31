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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн предоставит корпоративные сервисы предпринимателям малого бизнеса и самозанятым

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Билайн бизнес" (корпоративное направление ПАО "ВымпелКом", объединяющее под брендом Билайн все услуги и сервисы для компаний), адаптировал свои решения для использования малым бизнесом, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Малый бизнес и самозанятые — самые крупные и динамичные сегменты в экономике РФ. По данным ФНС России, сейчас в стране 13,8 млн самозанятых. Также в России почти 6,5 млн предприятий малого бизнеса (данные "Корпорации МСП"). Вместе эти сегменты российской экономики составляют 95% из всех коммерческих организаций (данные ФНС и Росстата).

Билайн видит большой потенциал в развитии малого предпринимательства в России, поэтому стратегия компании предполагает поддержку предпринимателей через создание и развитие доступных и эффективных сервисов.

Ниже перечислен список инструментов "билайн бизнес", которые помогут наладить процессы в компании, решить бизнес-задачи предпринимателей и самозанятых, привлечь клиентов и оповестить их о деятельности бизнеса:

  • Интернет для бизнеса — сервис с надежным скоростным проводным интернетом. В комплекте: бесплатные IP-адреса, домен и техническая поддержка;
  • Этикетка — инструмент для идентификации вызова. Абонент получит информацию о звонящем на экране телефона;
  • Облачная АТС — даст бизнесу возможности колл-центра, а также поможет наладить бизнес-процессы;
  • Городской номер — сервис для повышения доверия клиентов, благодаря номеру телефона с местным кодом;
  • Сервисы улучшения покрытия — решения Билайна для организации устойчивой мобильной связи на любых объектах: в помещениях, на улице, на передвижных и удаленных объектах;
  • Билайн.ПРОдвижение — поможет малому бизнесу создать рекламные кампании, определить их эффективность и подобрать целевые аудитории. Внутри сервиса: таргетированные СМС-рассылки, реклама в интернете и социальных сетях, инструменты с использованием искусственного интеллекта и анализ аудитории;
  • One Бизнес — многофункциональный инструмент для создания сайта без кода. Поможет разработать эффективный лендинг или многостраничный сайт для привлечения клиентов.

Познакомиться, проконсультироваться и приобрести сервисы для самозанятых можно на сайте билайн бизнес в соответствующем разделе.

Галина Балукина, руководитель дирекции по работе с малым и средним бизнесом Билайна:

"Предприниматели малого бизнеса — драйверы российской экономики. Сервисы Билайна направлены на то, чтобы вернуть потраченное на рутинные задачи время обратно в свое дело. Мы будем постоянно пополнять пул решений и инструментов для малого бизнеса, чтобы работа с клиентами для предпринимателей стала проще, понятнее и доступнее. Это полностью отражает новую стратегию Билайна. Теперь начать и развить свое дело стало еще проще, благодаря надежной связи, сервисам для развития бизнеса и его автоматизации".

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

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