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Экономическая политика Экономика и бизнес

Самарская область станет центром обсуждения развития химпрома России в рамках заседания Комиссии Госсовета

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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7 и 8 августа в Самарской области (Технопарк "Жигулевская долина") состоится совместное заседание Комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность", Координационного совета по промышленности Минпромторга России и Координационного совета по импортозамещению химической и нефтегазохимической продукции при Правительственной комиссии по импортозамещению. Руководители органов исполнительной власти субъектов РФ обсудят тему "Новые материалы и химия".

Губернатор Самарской области и председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев подчеркнул значимость выбора региона в качестве площадки для проведения заседания: "Самарская область играет ключевую роль в развитии химической промышленности России. Регион обеспечивает около 16% российского производства аммиака и до 10% синтетического каучука, лидирует по объему экспорта химической продукции в Приволжском федеральном округе".

В рамках мероприятия представители 89 субъектов России посетят ключевые региональные предприятия химической отрасли, которые сегодня служат ведущими не только в Самарской области, но и в России, чтобы ознакомиться с промышленным потенциалом и обсудить перспективы развития.

"Реализация национального проекта "Новые материалы и химия", инициированного президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, имеет стратегическое значение для нашей страны, - прокомментировал министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. - Снижение импортозависимости и развитие собственного производства в ключевых отраслях служит приоритетной задачей. Задача нацпроекта - 2030 году значительно сократить зависимость от импорта в химической, нефтехимической, фармацевтической и других сферах, а также активно развивать производство новых материалов, в том числе для агропромышленного комплекса. Это не только вопрос экономической безопасности, но и укрепление технологического суверенитета России". 

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