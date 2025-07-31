Управляющая компания промпарков Самарской области вошла в ТОП-20 по вкладу в экономику региона и страны

Управляющая компания АО "ПромПарки" вошла в ТОП-20 аналогичных УК по вкладу в экономику страны и экономику Самарской области. Организация занимает 6 место в рейтинге по показателю средней рентабельности. Эффективность работы компаний, управляющих преференциальными инвестиционными площадками, по итогам 2024 г. оценил Аналитический центр "Эксперт".

"Эта оценка подтверждает эффективность работы всей нашей команды и ответственность перед клиентами и партнерами. Мы нацелены на дальнейшее развитие сети государственных индустриальных и логистических парков, поддержку наших резидентов и увеличение вклада в инвестиционную привлекательность Самарской области", — подчеркнул генеральный директор АО "ПромПарки" Сергей Евсеев.

Сегодня в Самарской области сеть государственных парков насчитывает пять площадок. Это индустриальные парки "Преображенка", "Чапаевск" и "Самара", а также логистические парки "Преображенка-2" и "Новосемейкино".

Напомним, что на прошлой неделе было подписано соглашение с новым инвестором. Компания намерена построить на площадке индустриального парка "Преображенка" производственно-складской комплекс упаковочных материалов.

Повышение инвестиционной активности — одна из задач нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". "Партнерские отношения позволят открывать новые производства, создавать новые рабочие места, внедрять технологии и наращивать объемы выпуска продукции, в том числе и импортозамещающей", — отмечал ранее глава региона Вячеслав Федорищев.

Для работы с инвесторами в регионе действует Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме "одного окна" готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться — по тел. 8 (800)505-90-36.