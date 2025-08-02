Пожилая самарчанка отдала мошенникам 250 тыс. руб., пытаясь спасти "попавшего в ДТП" внука

В Самаре 84-летняя женщина потеряла 250 тыс. руб., поверив мошенникам, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Злоумышленники позвонили пожилой женщине с незнакомого номера, представились сотрудниками правоохранительных органов и заявили, что ее внук попал в серьезное ДТП. Чтобы "спасти" его, они потребовали крупную сумму денег. Испугавшись за родного человека, она перевела все свои сбережения и ждала ответного звонка, однако его не поступило.
Связавшись с детьми, женщина узнала, что жизни и здоровью внука ничего не угрожает, а звонок оказался мошенническим.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы