Пожилая самарчанка отдала мошенникам 250 тыс. руб., пытаясь спасти "попавшего в ДТП" внука

В Самаре 84-летняя женщина потеряла 250 тыс. руб., поверив мошенникам, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Злоумышленники позвонили пожилой женщине с незнакомого номера, представились сотрудниками правоохранительных органов и заявили, что ее внук попал в серьезное ДТП. Чтобы "спасти" его, они потребовали крупную сумму денег. Испугавшись за родного человека, она перевела все свои сбережения и ждала ответного звонка, однако его не поступило.

Связавшись с детьми, женщина узнала, что жизни и здоровью внука ничего не угрожает, а звонок оказался мошенническим.