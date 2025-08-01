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Страхование Финансы

Росгосстрах: на возрастных водителей приходится только десятая часть ДТП

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Автомобилистов старше 60 лет нельзя выделить в категорию часто попадающих в аварии, свидетельствует статистика обращений в Росгосстрах клиентов с полисами ОСАГО. В компании проанализировали страховые случаи за последние несколько лет и не выявили роста ДТП с участием возрастных водителей.

Например, если сравнивать 2024 и 2023 год, то количество страховых случаев изменилось всего на 0,3 процентных пункта. В 2023 году на страхователей старшего возраста приходилось 10,3% заявлений, а в прошлом году — 10,6%. Доля выплат по их страховым случаям в общем объеме тоже увеличилась ненамного: с 10% до 11,8%.

Если же сравнивать эти показатели за первые 7 месяцев этого года с аналогичным периодом 2024-го, то рост по количеству обращений составил 1 процентный пункт — с 10,5% до 11,5%, а по доле в выплатах — с 11,2% до 14%.

В топ-10 регионов, где в 2023–2025 гг. Росгосстрахом было зафиксировано больше всего аварий с участием возрастных водителей, вошли Башкортостан (8,98%), Москва (7,45%), Татарстан (4,78%), Иркутская область (3,36%), Пермский край (3,3%), Санкт-Петербург (3,22%), Вологодская (2,88%), Московская (2,53%), Свердловская (2,52%) и Нижегородская (2,34%) области.

"Чаще всего у водителей старше 60 лет, как, впрочем, и для других возрастов, речь идет о "классических" дорожно-транспортных происшествиях с участием двух автомобилей, — рассказала начальник управления выплат по автострахованию Росгосстраха Людмила Юсова. — И статистика выплат показывает, что, как правило, эти ДТП не приводят к серьезному ущербу. Например, за первые 7 месяцев прошлого года лишь 3,3% урегулированных нашей компанией страховых случаев с возрастными водителями потребовали возмещения по верхней границе установленного законом об ОСАГО лимита в 400 тыс. рублей".

Людмила Юсова отметила, что среди клиентов Росгосстраха немало водителей самых разных возрастов, в том числе и пенсионеров, которые активно пользуются своим автомобилем и имеют многолетнюю безубыточную страховую историю.

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