В ОТП Банке рассказали, что не планируют вводить кредитные карты без льготного периода

Сергей Ходинский, директор по развитию кредитных карт ОТП Банка, отметил, что в ОТП Банке нет планов по запуску кредитных карт без льготного периода, спрос со стороны клиентов на такой продукт также отсутствует.
"С нашей точки зрения, текущая продуктовая линейка банка позволяет закрыть все кредитные потребности клиентов: кому требуется купить технику или еще что-то — у нас есть POS-кредитование, если требуется более существенная сумма на длительный срок — классические кредиты, для покупки машины — автокредиты, а наши кредитные карты позволяют взять сумму в пределах лимита и вернуть ее в льготный период без лишних затрат, чем активно и пользуются клиенты, понимающие механику работы данного продукта. Кредитная карта без льготного периода выглядит так, будто это другой кредитный продукт в маркетинговой/чужой оболочке, либо что-то крайне нишевое, но в любом случае, не совсем прозрачное", — добавил Сергей Ходинский.
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