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Экономика и бизнес

В Самаре впервые прошёл региональный трек конференции "Больше чем обучение"

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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СберУниверситет в десятый юбилейный год впервые масштабировал конференцию "Больше чем обучение" за пределы столицы. Самара вошла в список 15 городов, где проходил региональный трек. Темой встречи в 2026 году стал поиск ответа на вопрос, как сохранить оптимизм и веру в будущее, собственную идентичность в мире, который стремительно меняется.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

Конференцию в Самаре посетили свыше 200 гостей: владельцы бизнеса и лидеры компаний, руководители высших и средне-специальных учебных заведений, HR-директора крупных компаний Поволжья.

В Самаре мероприятие было организовано в гибридном формате. В онлайн-режиме участники присоединились к центральной площадке СберУниверситета, где прошла дискуссия "Как найти своё "зачем" и мотивацию двигаться вперёд". Президент, председатель правления Сбера Герман Греф и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон обсудили будущее технологий в мире с человеком, самоидентичность и поиск внутренней свободы.

Также в формате онлайн состоялась дискуссия "Образование 2031: из сегодня в послезавтра", участниками которой стали Наталья Осипчук, генеральный директор СберУниверситета, Артём Соловейчик, психолог, педагог, федеральный эксперт в области образования, директор Центра индустрии образования Сбера, Ольга Цуканова, руководитель Дирекции академических партнёрств Сбера и Алексей Суханов, заместитель генерального директора СберУниверситета.

"Образование — это не реакция на изменения, а их опережение. Когда искусственный интеллект переписывает правила профессий за месяцы, а не за годы, человеку необходимо сохранять свою идентичность и развивать критическое мышление. Наш региональный трек конференции "Больше чем обучение" в Самаре актуализирует поиск смыслов и роль человека в эпоху ИИ", — отметила заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Юлия Бунтова.

Кроме того, для участников конференции в Самаре выступил психолог, эксперт по эффективным коммуникациям и эмоциональному интеллекту Артур Аветисян с темой "Как верить в будущее, не теряя критического мышления". В формате панельной дискуссии эксперты от Сбера, науки и бизнеса обсудили тему "Как научить команду видеть возможности там, где другие видят угрозы?".

"Очень важно, что открылся именно региональный трек конференции — появилась возможность провести собственный нетворкинг, учитывая специфику регионов. Многие вещи мне абсолютно точно откликаются. В частности, обсуждали оптимизм — это вообще всё про меня. И я бы сказала, что сейчас очень важно сочетание разумного оптимизма, критического мышления, а также веры в будущее. Если мы не будем думать о том, что останется после нас, и что будет впереди, — тогда ничего не будет получаться. Хорошим примером этому является наш Самарский социально-педагогический университет. У нас есть девиз: "Самарский педагогический — всё начинается с нас!". Потому что всё действительно начинается со школьного учителя. Это как раз тот человек, который формирует будущее. Вот почему важно, чтобы, с одной стороны, он был оптимистичным, с другой — понимал, как это делать, а с третьей стороны — просто верил в ребёнка, что он всё может. Вот такого педагогического, социального оптимизма я и желаю всем командам нашего региона", — прокомментировала ректор Самарского государственного социально-педагогического университета Светлана Бакулина.

"Больше чем обучение" — конференция СберУниверситета, объединяющая экспертов, руководителей и команды для обсуждения актуальных трендов в обучении, развитии и трансформации подходов к образованию. В 2026 году она прошла в юбилейный 10-й раз.

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