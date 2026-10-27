В Самаре впервые прошёл региональный трек конференции "Больше чем обучение"

СберУниверситет в десятый юбилейный год впервые масштабировал конференцию "Больше чем обучение" за пределы столицы. Самара вошла в список 15 городов, где проходил региональный трек. Темой встречи в 2026 году стал поиск ответа на вопрос, как сохранить оптимизм и веру в будущее, собственную идентичность в мире, который стремительно меняется.
Конференцию в Самаре посетили свыше 200 гостей: владельцы бизнеса и лидеры компаний, руководители высших и средне-специальных учебных заведений, HR-директора крупных компаний Поволжья.
В Самаре мероприятие было организовано в гибридном формате. В онлайн-режиме участники присоединились к центральной площадке СберУниверситета, где прошла дискуссия "Как найти своё "зачем" и мотивацию двигаться вперёд". Президент, председатель правления Сбера Герман Греф и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон обсудили будущее технологий в мире с человеком, самоидентичность и поиск внутренней свободы.
Также в формате онлайн состоялась дискуссия "Образование 2031: из сегодня в послезавтра", участниками которой стали Наталья Осипчук, генеральный директор СберУниверситета, Артём Соловейчик, психолог, педагог, федеральный эксперт в области образования, директор Центра индустрии образования Сбера, Ольга Цуканова, руководитель Дирекции академических партнёрств Сбера и Алексей Суханов, заместитель генерального директора СберУниверситета.
"Образование — это не реакция на изменения, а их опережение. Когда искусственный интеллект переписывает правила профессий за месяцы, а не за годы, человеку необходимо сохранять свою идентичность и развивать критическое мышление. Наш региональный трек конференции "Больше чем обучение" в Самаре актуализирует поиск смыслов и роль человека в эпоху ИИ", — отметила заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Юлия Бунтова.
Кроме того, для участников конференции в Самаре выступил психолог, эксперт по эффективным коммуникациям и эмоциональному интеллекту Артур Аветисян с темой "Как верить в будущее, не теряя критического мышления". В формате панельной дискуссии эксперты от Сбера, науки и бизнеса обсудили тему "Как научить команду видеть возможности там, где другие видят угрозы?".
"Очень важно, что открылся именно региональный трек конференции — появилась возможность провести собственный нетворкинг, учитывая специфику регионов. Многие вещи мне абсолютно точно откликаются. В частности, обсуждали оптимизм — это вообще всё про меня. И я бы сказала, что сейчас очень важно сочетание разумного оптимизма, критического мышления, а также веры в будущее. Если мы не будем думать о том, что останется после нас, и что будет впереди, — тогда ничего не будет получаться. Хорошим примером этому является наш Самарский социально-педагогический университет. У нас есть девиз: "Самарский педагогический — всё начинается с нас!". Потому что всё действительно начинается со школьного учителя. Это как раз тот человек, который формирует будущее. Вот почему важно, чтобы, с одной стороны, он был оптимистичным, с другой — понимал, как это делать, а с третьей стороны — просто верил в ребёнка, что он всё может. Вот такого педагогического, социального оптимизма я и желаю всем командам нашего региона", — прокомментировала ректор Самарского государственного социально-педагогического университета Светлана Бакулина.
"Больше чем обучение" — конференция СберУниверситета, объединяющая экспертов, руководителей и команды для обсуждения актуальных трендов в обучении, развитии и трансформации подходов к образованию. В 2026 году она прошла в юбилейный 10-й раз.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.