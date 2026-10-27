Новокуйбышевский НПЗ: семь наград за заботу о сотрудниках и семьях

В Самаре завершился региональный этап конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности", где отмечают компании, создающие лучшие условия для персонала. Семь организаций из Самарской области вышли в финал на федеральном уровне, в их числе — Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Предприятие завоевало пять золотых и два серебряных знака отличия за развитие культуры здорового образа жизни, поддержку сотрудников-родителей, создание рабочих мест и другие достижения.

В номинации "За формирование здорового образа жизни" завод одержал уверенную победу. Начальник отдела социальных программ Новокуйбышевского НПЗ Наталия Аристархова отмечает, что это направление развивается на предприятии уже много лет.

"Корпоративная программа включает мероприятия по сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний и развитию культуры здорового образа жизни", — сообщила она.

Медицинская поддержка коллектива выстроена системно. На заводе работает собственный здравпункт, где проводятся плановые медосмотры, диспансеризация и вакцинация. Полный комплекс обследований доступен каждому сотруднику. Кроме того, действуют программа ДМС. А для оздоровления и профилактики работники вместе с членами семей могут воспользоваться заводским санаторием-профилакторием "Дубки", предлагающий индивидуальные программы.

"Семьям работников доступно санаторно-курортное лечение и в разных здравницах России. Для членов их семей также действуют льготы, — рассказала Аристархова. — В прошлом году в программе приняли участие более 3300 человек".

Спортивная жизнь коллектива не менее насыщена: для заводчан организуют фестивали ГТО, семейные старты и спартакиаду по 18 видам спорта. В прошлом году в этих активностях приняли участие более 1700 человек.

Высшую награду наш завод получил и в новой номинации "За поддержку работников — многодетных родителей и их детей". Новокуйбышевский НПЗ — это предприятие династий. "У нас трудятся семьями, династиями. Родителей — более двух тысяч. Свыше 1300 человек воспитывают одного или двух детей, более 80 — трех, четырех, пятерых и даже шестерых", — рассказала Наталия Аристархова.

Большинство заводских льгот напрямую связано с семейным статусом. Работающим родителям полагаются дополнительные дни отдыха. В рамках материальной поддержки доступны беспроцентные займы на покупку или рефинансирование жилья, образовательные кредиты для сотрудников и их детей, а также выплаты к свадьбе и рождению ребенка. Семейный досуг тоже организован на высоком уровне: к 8 Марта, 23 февраля, Дню защиты детей и другим праздникам проводятся тематические мероприятия.

"Забота о здоровье и поддержка сотрудников — естественная часть жизни завода. Это не разовая кампания, а принцип, на котором строится работа с людьми", — подытожила Наталия Аристархова.

На региональном этапе также отличились другие предприятия "Роснефти" в Самарской области. "Самаранефтегаз" занял первое и третье места в двух номинациях, Куйбышевский НПЗ стал призером в семи категориях, а проектный институт "РН-Проектирование Нефтепереработка" одержал победу в четырех.