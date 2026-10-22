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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

В АО "Транснефть - Приволга" подведены итоги конкурса "Водитель года"

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В АО "Транснефть - Приволга" состоялось награждение победителей конкурса на звание "Водитель года". Соревнования были приурочены ко Дню автомобилиста.

Состязания проводились с целью популяризации профессии водителя, повышения уровня культуры безопасного вождения и стимулирования работников к соблюдению требований обеспечения безопасности дорожного движения. В конкурсе принимали участие представители всех районных нефтепроводных управлений (РНУ) предприятия. В АО "Транснефть - Приволга" трудятся более тысячи представителей этой профессии.

Итоги конкурса подведены в трех номинациях: водитель легкового автомобиля, водитель грузового автомобиля и водитель автобуса.

В 2026 году лучшими водителями стали Юрий Чернышов (легковой автомобиль), Петр Логинов (грузовой автомобиль) и Александр Афонин (водитель автобуса).

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