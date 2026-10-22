В АО "Транснефть - Приволга" состоялось награждение победителей конкурса на звание "Водитель года". Соревнования были приурочены ко Дню автомобилиста.
Состязания проводились с целью популяризации профессии водителя, повышения уровня культуры безопасного вождения и стимулирования работников к соблюдению требований обеспечения безопасности дорожного движения. В конкурсе принимали участие представители всех районных нефтепроводных управлений (РНУ) предприятия. В АО "Транснефть - Приволга" трудятся более тысячи представителей этой профессии.
Итоги конкурса подведены в трех номинациях: водитель легкового автомобиля, водитель грузового автомобиля и водитель автобуса.
В 2026 году лучшими водителями стали Юрий Чернышов (легковой автомобиль), Петр Логинов (грузовой автомобиль) и Александр Афонин (водитель автобуса).
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее