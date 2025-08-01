Сбер подключился к программе "Единой России" "СВОй бизнес"

Сбер начал сотрудничать с программой "СВОйбизнес", созданной по инициативе партии "Единая Россия" в рамках проекта "Предпринимательство" при поддержке "ОПОРЫ РОССИИ" и Корпорации МСП. Инициатива направлена на помощь ветеранам специальной военной операции и их родственникам в освоении предпринимательства. Сбер предложит участникам программы менторскую поддержку: действующие клиенты банка смогут пройти специальную программу из шести бесплатных сессий с персональным ментором. Он подбирается на основе бизнес-задач, формат работы определяется индивидуально.
Также бизнесмены получат доступ к цифровым продуктам банка для малого бизнеса: онлайн-бухгалтерия, сервис создания сайта за 5 минут с помощью нейросети, франчайзинговая поддержка, сервис по подбору персонала, получение электронной подписи от УЦ ФНС России, документооборот с контрагентами, сдача отчетности в госорганы, а также специализированные решения для разных отраслей. Кроме того, будет доступна бизнес-карта с дополнительным кешбэком 15% до конца года на повседневные траты. Бизнесмены в возрасте от 18 до 35 лет смогут принять участие в специальной акции и получить до 100 тыс. бонусов по программе СберБизнес Спасибо. Данный комплекс решений позволяет участникам сосредоточиться на развитии дела, передав остальные задачи банку.
Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:
"Программа "СВОй бизнес" — это шанс найти себя в новой роли. Помимо знаний мы предоставляем менторство опытных специалистов и помогает быстрее выйти на рынок. Уверен, что наши сотрудники помогут многим ветеранам СВО и членам их семей построить успешные компании. Вместе с "Единой Россией", "ОПОРОЙ РОССИИ" и Корпорацией МСП, а также региональными органами исполнительной власти мы будем создавать оптимальные условия для начинающих предпринимателей, чтобы они могли как можно быстрее адаптироваться к гражданской жизни, реализовать себя в бизнесе и внести свой вклад в развитие отечественной экономики".
Программа "СВОй бизнес" была запущена в феврале 2025 года по инициативе партии "Единая Россия" в рамках проекта "Предпринимательство" при поддержке "ОПОРЫ РОССИИ" и Корпорации МСП. До конца года она будет реализована в 40 регионах страны, а её участниками станут около 2 тыс. ветеранов и членов их семей, желающих открыть собственное дело и получить поддержку на старте.
Владимир Якушев, секретарь генерального совета "Единой России", первый зампред Совета Федерации:
"Мы объединяем усилия со Сбербанком, чтобы создать новые возможности для старта бизнеса участниками спецоперации и членам их семей по всей стране. География проекта "СВОй бизнес" постоянно расширяется. До конца года он охватит более 40 регионов. С учетом разветвленной сети Сбера получить профессиональную поддержку смогут ещё больше ветеранов спецоперации".
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?