В районе Гранного столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

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В пятницу, 1 августа, в Новокуйбышевске на 4 км а/д "Новокуйбышевск — Речников" столкнулись Opel Astra и Mitsubishi Pajero, сообщает ГУ МВД по Самарской области.