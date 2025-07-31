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Экономика и бизнес

Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс "ПРОФ-IT"

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Оргкомитет "ПРОФ-IT" объявил о старте приема заявок для участия в XIII Всероссийском конкурсе проектов цифрового развития регионов "ПРОФ-IT". Свои ИТ-проекты, направленные на решение социально значимых задач, совершенствование процессов управления, повышение качества жизни граждан и улучшение условий ведения бизнеса, могут представить исполнительные органы власти и муниципалитетов.

Конкурс на протяжении многих лет является авторитетной площадкой, на которой цифровые системы и сервисы регионов проходят экспертную оценку, а коллеги со всей страны обмениваются опытом, мнениями и новыми идеями в цифровизации госсектора.

Конкурс организуется и проводится с 2013 г. Экспертным центром электронного государства при поддержке и содействии федеральных органов власти, ведущих вузов страны и других экспертов в области цифровизации государственного управления. Всего за годы проведения Конкурса было представлено свыше трех тысяч решений, лучшие из которых были тиражированы в разных регионах страны.

В этом году к участию в конкурсе будут приниматься проекты в следующих номинация: "Искусственный интеллект в государственном управлении", "Здравоохранение", "Образование и наука", "Социальная поддержка", "Культура и туризм", "Экономика данных", "Организация деятельности органов власти", "Управление транспортом и дорожным хозяйством", "Природопользование и экология", "ЖКХ и управление территорией", "Комфортная и безопасная городская среда", "Поддержка предпринимателей", "Спорт", "Сельское хозяйство".

Прием заявок производится до 28 августа на сайте.

После прохождения нескольких этапов экспертизы и оценки, самые интересные и эффективные проекты проходят очную защиту в финале конкурса.

Финальные мероприятия состоятся в рамках XIII Всероссийского форума "ПРОФ-IT", который в этом году пройдет в Омске 13–15 октября на площадке "Конгресс-холл". В ходе очной защиты независимые эксперты, представители регионов и федеральных органов власти определят лучшие практики региональной и муниципальной цифровизации.

На Форуме будут также объявлены лауреаты премий "IT-Лидер года" и "Народное признание".
Регистрация участников Форума уже открыта на сайте. Продолжается прием заявок от IT-компаний, желающих продемонстрировать свои разработки госсектору; информация об условиях участия представлена в соответствующем разделе сайта.

Премия "IT-Лидер года" учреждена для награждения за заслуги в области цифровизации госсектора представителей регионов, сотрудников федеральных ведомств или экспертов в области IT, которые за прошедший год внесли существенный вклад в развитие и продвижение информационных технологий.
В премии "Народное признание" принимают участие электронные сервисы, разработанные органами власти для получения гражданами госуслуг. Победителей премии определяют жители регионов страны путем онлайн-голосования.

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